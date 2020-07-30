Четверг, 30 Июля 2020 16:23

АрмИнфо. Раскрыта преступная группа, занимающаяся незаконной вырубкой деревьев. Как сообщает Следственный комитет, ущерб, нанесенный государству, составляет около 103 млн. драмов.

В ходе предварительного следствия, в результате крупномасштабных следственных и процессуальных действий, осуществленных совместно с Полицией и СНБ, были установлеын личности членов организованной преступной группы. В ходе следствия, в частности, выяснилось, что в 2017- 2018 гг. житель населенного пункта Агарцин общины Дилижан Тавушской области с целью осуществления незаконных рубок на лесном участке Агарцин Нацпарка <Дилижан> организовывал и долгое время руководил преступной группой, вовлекая в нее жителей поселка Агарцин, а также некоторых членов своей семьи. Так, его брат на гусеничном тракторе <ДТ 75> осуществлял в частности работы по открытию новых дорог и валке деревьев, а его отец на грузовом автомобиле <ГАЗ 53> - транспортировку и продажу древесины в ряде общин Гегаркуникской области.

Кроме того, следствием были получены фактические данные о том, что руководитель организованной группы, с целью незаконной вырубки деревьев, а также представления данной деятельности в качестве законной, договорился с рядом должностных лиц ГНКО <Национальный парк Дилижан> о беспрепятственной организации своей деятельности, в том числе с заместителями по линии охраны, руководителями филиала <Агарцин>, старшим лесником, а также с инспектором специального отряда. Благодаря этому, в течение двух лет члены организованной группы, без каких-либо серьезных препятствий, осуществляли незаконные рубки деревьев, а для сокрытия объема рубок стволы срубленных деревьев маскировали под грунтом или частично сжигали.

В ходе предварительного следствия были проведены обыски в квартирах членов организованной группы в общине Дилижан, в селе Агарцин и общине Иджеван, а также в квартирах лиц, совершивших должностные преступления или имеющих отношение к ним, в ходе которых было обнаружено множество предметов, имеющих значение для дела. В общей сложности, были задержаны 10 человек.

По данным следствия, организованный группой с февраля 2017 г. по декабрь 2018 г. на лесных территориях участка Нацпарка были

осуществлены незаконные вырубки 277 деревьев разных видов и

диаметров, а ущерб государству составил 103.151.250 драмов.

На основании добытых достаточных доказательств лицу, создавшему и

руководящему преступной группой, предъявлено обвинение по части 3

статьи 38-296 (незаконная вырубка деревьев, кустарников и растительного покрова или организация перевозки деревьев, кустарников без разрешения) УК РА. В качестве меры пресечения в его отношении избран арест.

Обвинения предъявлены и другим членам преступной группы, в том числе должностным лицам, а также лицам, приобретавшим незаконно добытую древесину. Так, 10 лицам предъявлено обвинение по части 3 статьи 38-296 УК РА, а еще 8 лицам - по части 2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РА.

Двое обвиняемых объявлены в розыск, в качестве альтернативной меры пресечения в отношении пяти фигурантов дела был применен залог, а в отношении десяти - подписка о невыезде. Следствие продолжается.