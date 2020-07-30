Четверг, 30 Июля 2020 16:12

АрмИнфо. В вопросе безопасности Армении не может пойти на уступки. Об этом в ходе пресс-конференции заявила депутат от фракции "Мой шаг", политолог, специалист по Азербайджану Татевик Айрапетян.

Айрапетян подчеркнула, что Азербайджан во время своих военных провокаций все время пользуется поддержкой Турции. "Совершенно очевидно, что два этих государства активно пропагандируют антиармянскую политику. Геноцид армян 1915 года осуществила именно Османская Турция, а сегодня Анкара прикладывает все свои возможности, для того, чтобы другие страны не признавали Геноцид. Им это не удается, но это уже другой вопрос. Такую же позицию занимает и Азербайджан, ведь погромы армян в Сумгаите и Баку являются самым явным тому подтверждением",- подчеркнула депутат.

По словам депутата, из последних развитий событий стало очевидно, что Азербайджан и Турция продолжают продвигать идеи пантюркизма. "Сейчас Турция позиционирует себя как государство, враждебное нам. Однако, подобное поведение Анкары и Баку, вызывает озабоченность не только у нас. Все страны региона очень озабочены сложившейся ситуацией ",- подчернула Айрапетян.

В тоже время депутат заявила, что в случае широкомасштабных военных действий, Турция, скорее всего, не присоединится к Азербайджану. "Мне кажется, что Анкара не совершит подобную ошибку. Все осознают, что такая активность Турции может стать проблемой безопасности не только для Армении, но и для всего региона",- подчеркнула Айрапетян.

"Я хочу отметить, что для нас стало очевидно, мы не можем пойти ни на какие уступки в вопросе безопасности. Для нас этот вопрос является первоочередным, это вопрос нашего будущего", - заметила она.

Татевик Айрапетян также заметила, что Азербайджан является весьма непредсказуемым, и Армения должна быть готова к любому сценарию. Депутат подчеркнула, что Армения уже доказала, что готова к любым провокациям и в случае необходимости, не только может защитить себя, но и нанести мощный контрудар.