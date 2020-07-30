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 Четверг, 30 Июля 2020 13:52
Александр Аванесов

Романос  Петросян станет новым министром окружающей среды Армении

Романос  Петросян станет новым министром окружающей среды Армении

АрмИнфо. Романос Петросян станет новым министром окружающей среды Армении. Об этом 30 июля на заседании правительства заявил премьер- министр РА Никол Пашинян.

По его словам, ходатайство уже представлено президенту РА, и сразу после подписания соответствующего указа Романос Петросян приступит к

исполнению своих обязанностей. Глава правительства выразил признательность и.о.  главы ведомства Вае Джилавяну  за проделанную работу.

Отметим, что 30 июля Романос Петросян решением правительства был освобожден от должности губернатора Котайкской области.

Напомним, что должность министра окружающей среды оставалась вакантной последние три месяца после отставки прежнего министра Эрика Григоряна.

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