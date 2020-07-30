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 Четверг, 30 Июля 2020 13:32
Роза Манукян

Мужчина сломавший крест армянской церкви в Стамбуле приговорен к 1 году и 4 месяцам тюрьмы

Мужчина сломавший крест армянской церкви в Стамбуле приговорен к 1 году и 4 месяцам тюрьмы

АрмИнфо. За нападение на армянскую церковь Святого Горигория Просветитела, расположенного в районе Ускюдар в Стамбуле был задержен мужчина.

Прокуратура Стамбула сообщила турецким СМИ, что было начато расследование. После двух месяцев расследования суд постановил, что обвиняемый Мазлум. Д. был приговорен к 1 году и 4 месяцам тюремного заключения.

Задержанный в своем признании написал, что у него диабет и он не в состоянии работать.В своих показаниях он рассказал, что действовал таким образом под влиянием своей болезни. Мазлум настаивал на том, что у его действий не было никаких причин и он сожалеет.

Как известно, ранее, в мае 2020 года Мазлум Д. сорвал и бросил крест, установленный на входных воротах церкви. Момент нападения был зафиксирован камерами безопасности церкви.

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