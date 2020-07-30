Четверг, 30 Июля 2020 13:29

АрмИнфо.Армянская делегация примет участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который будет проходить 23-29 августа в России. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщила пресс- секретарь Министерства высокотехнологической промышленности Армении Сирануш Гюрджинян.

При этом она добавила, что более детальная информация о составе делегации Армении будет представлена позже, поскольку еще месяц до самого мероприятия.

Отметим, что более 1,5 тыс. компаний представят свыше 28 тыс. образцов вооружений и техники на международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который пройдет с 23 по 29 августа в Военно-патриотическом парке "Патриот" на аэродроме Кубинка, полигонах Алабино и Ашулук и в округах. Об этом сообщил начальник управления конгрессно-выставочной деятельности Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ полковник Олег Кулаковский.

"Министерством обороны в рамках статического показа задействуется более 370 единиц серийных образцов вооружения, военной и специальной техники. В общей сложности мы ожидаем участие в выставочной экспозиции форума более 1,5 тысячи предприятий и организаций, которые представят свыше 28 тысяч образцов своей продукции и технологий", - сказал Кулаковский в интервью газете "Красная Звезда".

В конце июня министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщал, что более 1 тыс. компаний представят свыше 25 тыс. образцов вооружений и техники на форуме "Армия-2020". Он также напоминал, что в этом году форум пройдет в новом формате. Впервые одновременно с форумом состоится открытие Армейских международных игр, а на полигоне Алабино будет дан старт командам "Танкового биатлона".

По словам Кулаковского, на открытой площадке конгрессно-выставочного центра "Патриот" в режиме свободного доступа будет организована специализированная экспозиция перспективных образцов вооружения и техники. "Среди экспонатов будут представлены такие образцы, как уже находящиеся на слуху и не имеющие мировых аналогов основной боевой танк Т-14 "Армата" и тяжелая боевая машина пехоты Т-15 "Армата" с боевым модулем "Кинжал", а также другие перспективные образцы", - уточнил полковник.

В числе новых образцов он назвал такие, как боевая машина поддержки танков (БМПТ), самоходный миномет "Дрок" на базе автомобиля "Тайфун-ВДВ", комплекс войсковой ПВО средней дальности "Бук-М3", бронетранспортер "Бумеранг К-16" с боевым модулем боевой машины пехоты К-17, самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО", 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс 2С35 "Коалиция-СВ", модернизированные танки Т-90М и Т-80БВМ.

При этом он добавил, что представители 35 государств подтвердили свое участие в международном военно-техническом форуме <Армия-2020>. По его словам, на сокращение числа участников форума оказала влияние пандемия коронавируса.

<Сложившаяся эпидемиологическая обстановка, безусловно, усложнила подготовку к форуму, особенно в части привлечения к участию иностранных государств. Официальные приглашения были направлены главам оборонных ведомств 133 стран>, - сказал он.

Кулаковский отметил, что 11 из откликнувшихся на приглашение государств будут представлены на высоком уровне. В их числе - Армения, Беларусь, Бразилия, Греция, Индия, Иран, Казахстан, Китай и другие.