Четверг, 30 Июля 2020 13:28

АрмИнфо. Наблюдаемый сегодня внешнеполитический стиль Турции в числе всего прочего последовательно попирает различные международные критерии, нормы и правила. Подобное мнение выразил АрмИнфо декан факультета востоковедения ЕГУ, тюрколог Рубен Мелконян.

"Пренебрегая всем этим, Анкара предпочитает разговаривать с миром, в первую очередь с соседними государствами с позиции силы, оружия, своей в корне деструктивной политики. Все последние оттенки в турецкой риторике, общественных настроениях являются четким индикатором будущего поведения Анкары в случае повышения ее роли в работе Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. Турция в этом случае заговорит не в рамках и формате принятом сопредседателями, а с позиции силы", подчеркнул он.

Урегулированием карабахского конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, представленная сопредседателями от России, США и Франции. В настоящее время процесс урегулирования номинально идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", помимо всего прочего предусматривающих размещение в зоне конфликта миротворческого контингента. В МГ ОБСЕ также входят, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан.

Комментируя участившиеся в последний период угрозы из Анкары в адрес Армении, тюрколог не исключил, что на определенном этапе Турция может попытаться в какой-то степени их реализовать. На его взгляд, это может проявиться в виде провокации на границе, отказе выводить войска из Нахиджевана и т.д. Последнее, согласно эксперту, представляет собой психологическую проблему - Нахиджеван весьма близок к Еревану.

Не исключает Мелконян и опосредованного вовлечения турецких военных в боевые действия против Армении, к примеру, в форме азербайджанских военнослужащих. В этом свете, он усматривает необходимость активизации всех форматов безопасности с участием Армении. По его оценкам, несмотря на очевидность армяно-российских союзнических отношений в качестве сдерживающего аппетиты и амбиции Турции фактора, Армения всегда должны быть готова противостоять деструктивным шагам Турции локального уровня.

В этом свете, Армении, согласно тюркологу, необходимо самым жестким образом пресекать все поползновения Анкары на увеличение ее роли в Минской группе ОБСЕ по урегулированию арцахской проблемы. По его мнению, Еревану необходимо еще более ужесточить, взятую на вооружение линию о неприемлемости участия Турции в разрешении карабахского конфликта. "Также необходимо тщательно отслеживать не только текущие, но и все остальные военные учения с участием Турции и Азербайджана. В частности, отследить будет ли выведен из Нахиджевана турецкий контингент по завершении учений. Или же под множеством благовидных предлогов останется в Нахиджеване. Это самый важный вопрос, который должен находиться в центре внимания руководства Армении, учитывая готовность Анкары попирать любые международные нормы. Армения должна быть готова к любым турецким сюрпризам", - подытожил тюрколог.

С 29 июля по 10 августа Азербайджан и Турция проходят очередные, плановые, совместные военные учения. Согласно плану учений, учения сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и граничащем с Арменией Нахиджеване. Учения военной авиации пройдут с 29 июля по 10 августа - в Баку, Нахиджеване, Евлахе, Гяндже и Кюрдамире. В учениях будут задействованы личный состав, бронетехника, артиллерия и минометы, военная авиация и средства ПВО двух стран.