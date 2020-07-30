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 Четверг, 30 Июля 2020 00:34
Ани Мшецян

Второй президент Армении не понимает формулу «Арцах - это Армения и точка»

Второй президент Армении не понимает формулу «Арцах - это Армения и точка»

АрмИнфо.Я не понимаю смысла заявления «Арцах – это Армения и точка». Возможно, это имеет аллегорический смысл для нынешних властей, но фактически этот принцип превращает Нагорный Карабах в одну из областей Республики Армения. Об этом в интервью ряду оппозиционных телеканалов заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.  

 

«Вместе с тем, мне немного неясно, каким образом, параллельно с этой формулой соотносится заявление о том, что решение конфликта должно исходить из интересов народов Армении, Арцаха и Азербайджана. Я не вижу точки пересечения этих двух походов. И как раз тут и порвалась логическая сущностная нить процесса урегулирования карабахского вопроса. Ясно что Азербайджан ни собирается отказываться от Карабаха, Ни разу никто в Азербайджане не заявлял о том, что Карабах может самоопределиться и иметь свою государственность. А согласно новым формулам новой власти Карабах или должен отказаться от идеи независимости, или Азербайджан должен согласиться с независимостью Карабаха. Нет ни того, ни другого. И тогда встает вопрос, вокруг каких принципов этот вопрос должен получить решение. Для меня это непонятно. И это у меня вызывает большое беспокойство. Этим мы даем сопредседателям широкий коридор для импровизаций. Поэтому не случайно сегодня возрожден факто азербайджанской общины Нагорного Карабаха. И, как я представляю, не случайно в новой концепции нацбезопасности Армении нет понятий «Нагорно-Карабахская Республики» и «народ Нагорно-Карабахской Республики», а есть понятие «население». И это тем самым интересным способом связано с реанимацией понятия «представителя азербайджанской общины Нагорного Карабаха. Случайность ли это? Возможно, но очень беспокойная случайность», сказал второй президент Армении.    

 

Кочарян также заметил, что с самого начала конфликта, с 1988 года власти Армении рассматривали урегулирование арцахского конфликта с точки зрения права народа на самоопределение. «Однако, как вам известно, из Баку постоянно осуществлялись попытки перевести данный конфликт в плоскость территориального спора. Однако, очевидно, что данная плоскость неблагоприятна для Армении и Арцаха с точки зрения разрешения проблемы. Он отметил, что не видит той нити, на каких именно принципах сегодняшние власти подходят к решению проблемы. В подобной ситуации я не вижу оптимального решения», - подчеркнул второй президент.

 

Рассуждая о позиции власти по поводу вовлечения в переговорный процесс Арцаха как стороны конфликта и полноценного участника переговоров, Кочарян отметил, что заявление – это одно, а то что есть по факту – другое. «Меня удивляет то что нелогично», сказал он, отметив что в алогичных явлениях можно разглядеть преднамеренные тенденции или отсутствие понимания сути урегулирования. И то и другое, по его мнению, опасно, и из-за этого возможен провал переговорного процесса. «Надо прочесть Декларацию о независимости Нагорного Карабаха и все шаги в процессе урегулирования должны исходить из этого документа, так как правовые основы формирования Нагорно-Карабахской Республики неуязвимы», - отметил Роберт Кочарян, подчеркнув что в этом случае мы будет понятны и прогнозируемы.

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