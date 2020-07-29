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 Среда, 29 Июля 2020 23:36
Ани Мшецян

РА распространила ноту в ОБСЕ относительно приостановления инспекционных визитов со стороны Турции на территорию Армении в рамках ДОВСЕ и Венского документа

РА распространила ноту в ОБСЕ относительно приостановления инспекционных визитов со стороны Турции на территорию Армении в рамках ДОВСЕ и Венского документа

АрмИнфо. Армения распространила ноту в ОБСЕ относительно приостановления инспекционных визитов со стороны Турции на территорию Армении в рамках ДОВСЕ и Венского документа. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.
 

Согласно источнику 12 июля, Турция в контексте нападения Азербайджана в направлении Тавуша выступает с позиций поддержки Азербайджана и беспрецедентных угроз в адрес Армении, что, помимо всего, проявляется в начатых 29 июля совместных с Азербайджаном широкомасштабных военных учениях у границ Армении.
 

Учитывая сложившуюся ситуацию, 29 июля постоянное представительство Республики Армения при ОБСЕ распространило ноту, информирующую государств-участников ОБСЕ и государств-участников ДОВСЕ (Договор об обычных вооружённых силах в Европе) о том, что РА отныне приостанавливает инспекции со стороны Турецкой Республики или участие представителей Турции в качестве приглашенных инспекторов в намеченных инспекционных визитах на территорию Республики Армения в рамках ДОВСЕ и Венского документа.
 

Согласно ноте, данное решение Армении было принято на основе принципов ДОВСЕ и Венского документа и исходит из национальных интересов и соображений безопасности Армении.

 

Осуществление любого инспекционного визита на территорию Республики Армения со стороны Турции, открыто поддерживающей военные действия Азербайджана против Армении и выступающей с беспрецедентными угрозами, в частности, начиная 12 июля 2020 года, будет негативно влиять на интересы безопасности Армении и может нанести ущерб безопасности населения.
 

Армения подтверждает свою приверженность ДОВСЕ и Венскому документу, подчеркивая, что приостанавливаются исключительно инспекции Турецкой Республики или участие представителей Турции в качестве приглашенных инспекторов в намеченных инспекционных визитах на территорию Республики Армения.

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