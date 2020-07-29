Среда, 29 Июля 2020 22:44

АрмИнфо.Очень опасно, когда люди не понимают всей важности вопроса, но занимаются им. Об этом в интервью телеканалам – "Еркир медиа", "5-й канал" и "Второй армянский телеканал" заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

Кочарян отметил, что переговоры по Карабаху должны основываться на декларации независимости НКР. «Для всего нужна основа. Если ее нет, то последствия будут нехорошими. Однако, я считаю, что в переговорном процессе все еще можно наверстать», - подчеркнул второй президент Армении.



Он прокомментировал заявления президента Азербайджана о намерении приостановить переговоры. Кочарян отметил, что переговоры лучше любой войны, но шантаж в этом вопросе неприемлем.



«Нужно продемонстрировать принципиальность. Да, риски есть, но мы всегда рисковали и добивались успеха. Они не хотят вести переговоры, значит, и мы не будем их вести. Когда представители Азербайджана поймут, что альтернативы переговорам нет, уверяю вас, они их возобновят», - заявил второй президент Армении.

Отметим, что в июле президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз заявлял, что Азербайджан не намерен участвовать в бессмысленных переговорах. По его словам, Баку будет в них участвовать только в том случае, если они будут вестись по существу. Он также обвинил Минскую группу ОБСЕ в том, что последние должным образом не реагируют на премьер-министра Армении, что Карабах - это Армения.

По словам Алиева сопредседатели пытаются угодить «и нашим, и вашим». Президент Азербайджана также обвинил Армению в том, что заявляя о том, что «Карабах - это Армения» Ереван перечеркивает всю суть переговоров. В заключение Алиев подчеркнул, что мысли о необходимости изменения формата переговоров делают их бессмысленными.