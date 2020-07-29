Среда, 29 Июля 2020 22:41

АрмИнфо. С точки зрения возобновления военных действий у нас более опасная ситуация, чем 2 года назад. Об этом в интервью ряду оппозиционных телеканалов заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

Кочарян отметил, что Азербайджан попытался улучшить боевые позиции, и армянские вооруженные силы не только предотвратили эти попытки, но и дали достойную контратаку, они улучшили свои позиции.

«Пытаясь вернуться к прежней ситуации, Азербайджан начал бомбить армянские деревни. И эта локальная битва превратилась в более масштабную военную операцию. Фактически, мы впервые за прошедшие два года предотвратили желание Азербайджана улучшить свои боевые позиции. Очень важно всегда думать об улучшении и укреплении позиций на линии фронта, чего, к сожалению, мы не делали в течение последних 2 лет. Они улучшали свое положение и, вероятно, решили, что так и должно быть», - подчеркнул второй президент Армении.

Он отметил, что каждый год посещал линию фронта и составлял годовой план работы на линии фронта. «Каждый год мы вкладывали серьезные ресурсы в улучшение положения. Это ежедневная работа, и так должно быть», - подчеркнул Кочарян.

Второй президент Армении отметил, что, как недавно выяснилось, президент Азербайджана не такой конструктивный, Азербайджан не такой миролюбивый, а азербайджанский народ не так уж и готов к миру. «Даже во время войны, в 1991-1994 годах, такие столкновения между армянами и азербайджанцами никогда не происходили ни в Москве, ни в Соединенных Штатах. На сегодняшний день и власти, и народ Азербайджана жаждут реванша. И в случае, если они объединятся, вероятность войны очень высока», - подчеркнул Кочарян.

Второй президент отметил, что правительство Армении должно признать, что в течение этих двух лет оно проводило неправильную политику по этому вопросу.

Кочарян также коснулся турецко-азербайджанские военных учений, заявив, что они призваны продемонстрировать силу. Такие масштабные военные учения также являются серьезным политическим сигналом для всех стран региона.