Среда, 29 Июля 2020 21:44

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении устанавливают детали по делу о применении насилия в отношении двух полицейских в городе Ванадзор. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Согласно источнику, 28 июля пьяный водитель автомобиля <Mercedes Benz>, а также трое других мужчин набросились на полицейских, которые

собирались отправить его машину на штрафную площадку за вождение транспортного средства в нетрезвом состоянии. Водитель нанес полицейским удары и скрылся с места происшествия. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по 316 (Применение насилия против представителя власти - Ред.) статье УК РА. Двое полицейских признаны потерпевшими. Проводятся необходимые следственные действия для обнаружения водителя машины <Mercedes Benz> и трех вышеупомянутых лиц. Предварительное следствие продолжается.