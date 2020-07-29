Среда, 29 Июля 2020 21:42

АрмИнфо.Президент Армен Саркисян принял посла Индии в Армении Кишана Дана Девала. Об этом сообщает пресс-служба президента. Согласно источнику, президент отметил, что Армении закупила у Индии лекарственный препарат <Ремдесивир>, который является одним из самых эффективных препаратов в лечении коронавируса.

Индийский производитель Hetero labs безвозмездно передал администрации президента определенное количество препарата.

Президент Саркисян выразил уверенность, что лекарство будет полезным в борьбе с эпидемией коронавируса. <Мы все знаем, что Индия является одним из крупнейших производителей фармацевтической продукции. Армения одной из первых получила лекарство, надеюсь, результаты будут удовлетворительными. Вместе мы сможем эффективно бороться с коронавирусом>, - подчеркнул президент.

Армен Саркисян также поблагодарил компанию Hetero labs за предоставление партии лекарств президентскому аппарату. <Мы передадим его Министерству здравоохранения, чтобы поддержать наших соотечественников, пострадавших от коронавируса, особенно жителей приграничных регионов нашей страны, поскольку в эти дни у них возникают дополнительные трудности из-за агрессии, спровоцированной соседней страной>.

В свою очередь посол от имени компании выразил надежду, что данная

помощь будет полезна для Армении. <Мы надеемся, что это лекарство

поможет резко снизить рост коронавируса. <Мы надеемся, что это

поможет народу Армении вернуться к нормальной жизни>, - отметил Кишан

Дан Девал. Президент затронул тему недавней военной эскалации, которая была спровоцирована Азербайджаном на армяно-азербайджанской границе. В то время, когда все человечество борется с общим врагом - коронавирусом, невзирая на то, что практически конфликты по всему миру прекратились, Азербайджан попытался в негативном ключе использовать эту возможность и спровоцировать агрессию на армяно-азербайджанской границе.

Он выразил гордость, что ВС Армении снова продемонстрировали защищать свою родину.

<Вместе с тем есть некоторые опасения, в частности, в связи с агрессивной риторикой Турции, которая без какой-либо причины в отношении Армении применяет неподобающую в международных отношениях лексику. И это страна, где 105 лет назад был совершен Геноцид армян>,- заявил президент.

Саркисян отметил, что обеспокоенность вызывает также попытки Баку

сформировать впечатление, что Армения является угрозой для

международной инфраструктуры, которая проходит по территорию

Азербайджана.

Что касается заявлений Азербайджана о готовности нанести удар по армянской АЭС, то я как физик четко представляю реальные последствия таких действий. Это приведет к кавказскому Чернобылю. Пострадают все>,- заключил Саркисян.