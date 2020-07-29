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 Среда, 29 Июля 2020 18:46
Давид Степанян

Тюрколог: Сравнение Армении с Ираком, Сирией и Ливией неуместно

Тюрколог: Сравнение Армении с Ираком, Сирией и Ливией неуместно

АрмИнфо. Исходящие от современной Турции угрозы Армении никоим образом не означают, что турецкие войска вот-вот вторгнутся в Армению или собираются это сделать. Подобное мнение выразил АрмИнфо ассоциированный эксперт Армянского института международных отношений и безопасности, тюрколог Айк Габриелян.

"Я говорю об этом с целью развеять распространяемую некоторыми, считающими себя экспертами, людьми панику в связи с проводящимися с сегодняшнего дня турецко- азербайджанскими учениями. Дело доходит до того, что эти люди оценивают очередные совместные учения Турции и Азербайджана как подготовку к вторжению в Армению", - отметил он.

С 29 июля по 10 августа Азербайджан и Турция проходят очередные, плановые, совместные военные учения. Согласно плану учений, учения сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и граничащем с Арменией Нахиджеване. Учения военной авиации пройдут с 29 июля по 10 августа - в Баку, Нахиджеване, Евлахе, Гяндже и Кюрдамире. В учениях будут задействованы личный состав, бронетехника, артиллерия и минометы, военная авиация и средства ПВО двух стран.

Тюрколог подчеркнул, что Анкара и Баку проводят совместные военные учения далеко не впервые. Не впервые эти учения проводятся и на территории Нахиджевана, как не впервые на них отрабатываются планы атаки или контратаки на Армению. Не впервые Анкара выступает и с жесткими заявлениями в поддержку Азербайджана.

В сравнении с Турцией начала нулевых, эта страна, по оценкам Габриеляна, в период правления Реджепа Эрдогана и его команды действительно весьма сильно изменилась. И уже сегодня представляет реальную угрозу для Армении. Соответственно, и нынешние турецко­азербайджанские военные учения необходимо рассматривать с учетом этой угрозы. Согласно тюркологу, Армении их необходимо тщательно отслеживать, проявлять бдительность, инициировать в самых различных направлениях шаги с целью сдерживания региональных амбиций и аппетитов Анкары.

"Тем не менее, само сравнение Армении с Ираком, Сирией и теперь уже Ливией, представляется, неуместным. Тем более, невозможно обосновать политические и геополитические предпосылки, вероятность военного вторжения Турции в Армению. Слишком разные ситуации, слишком разный геополитический и региональный баланс сил, интересы глобальных и региональных игроков. На данном этапе говорить и рассматривать подобную перспективу представляется неуместным", - подытожил тюрколог. 

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