Среда, 29 Июля 2020 15:38

АрмИнфо.В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотреблений, допущенных должностными лицами в муниципалитете Вагаршапата и подведомственных ему организациях.

Как сообщает СК, в рамках уголовного дела была дана правовая оценка поступкам 31 должностного лица, а также других лиц, связанных с данными эпизодами. В результате крупномасштабных следственных и других процессуальных действий, осуществленных в досудебном производстве, выяснилось, что Карен Григорян (сын экс-депутата Манвела Григоряна - ред.), который с 01.11.2005 г.- 01.11.2008 г. был заместителем мэра Эчмиадзина, 01.11.2008 г.-17.06.2018 г.- мэром Эчмиадзина, а в 2009 г.- главой эчмиадзинского территориального отделения ОО <Союз добровольцев Еркрапа>, вместе с членами президиума правления СДЕ и рядом руководителей структурных подразделений, совершил ряд преступных деяний с использованием должностного положения.

Речь, в частности, идет о содействии со стороны Григоряна найму на работу в разные организации семи лиц, которые, фактически не выполняя свою работу, получили в качестве зарплаты из бюджета сумму в 4.489.327 драмов, 5.276.579 драмов, 2.193.692 драмов, 4.838.590 драмов (плюс выплаты по медстраховке в 705.640 драмов), 8.887.517 драмов (плюс выплаты по медстраховке в 685.410 драмов), 1.219.362 драмов и 440.153 драмов.

С учетом этих и других злоупотреблений, Карену Григоряну предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 38-179 (четыре эпизода), пунктам 1 и 3 части 2 статьи 38-179 (два эпизода), пункту 1 части 2 статьи 38-179 и пунктам 1 и 3 части 2 статьи 179 УК РА. Директору бюджетного учреждения <Жилищно-коммунальное управление> предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 179, пунктам 1 и 3 части 2 статьи 179 (два эпизода), части 1 статьи 314 и части 1 статьи 308 (три эпизода) УК РА.

Директору бюджетного учреждения <Барекаргум> предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 179 (два эпизода) и пункту 1 части 2 статьи 179, части 1 статьи 314 (три эпизода). Начальнику отдела организации и обслуживания бюджетного учреждения <Барекаргум> предъявлено обвинение по части 1 статьи 308 УК РА. Предварительное следствие завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, осуществляющему надзор за предварительным следствием.

Помимо ущерба, причиненного по указанным эпизодам, из ущерба, восстановленного по эпизодам, расследуемым в ходе предварительного следствия и получившим правовую оценку, 25 999 100 драмов были восстановлены, и переведены на депозитный счет Следственного комитета РА. По части невосстановленного ущерба в размере 5.5 477.031 драмов были наложены аресты на движимое имущество обвиняемых.