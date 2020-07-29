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 Среда, 29 Июля 2020 15:38
Карина Манукян

Завершено предварительное следствие по части злоупотреблений со стороны сына Манвела Григоряна

Завершено предварительное следствие по части злоупотреблений со стороны сына Манвела Григоряна

АрмИнфо.В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотреблений, допущенных должностными лицами в муниципалитете Вагаршапата и подведомственных ему организациях.

Как сообщает СК, в рамках уголовного дела была дана правовая оценка поступкам 31 должностного лица, а также других лиц, связанных с данными эпизодами. В результате крупномасштабных следственных и других процессуальных действий, осуществленных в досудебном производстве, выяснилось, что Карен Григорян (сын экс-депутата Манвела Григоряна - ред.), который с 01.11.2005 г.- 01.11.2008 г. был заместителем мэра Эчмиадзина, 01.11.2008 г.-17.06.2018 г.- мэром Эчмиадзина, а в 2009 г.- главой эчмиадзинского территориального отделения ОО <Союз добровольцев Еркрапа>, вместе с членами президиума правления СДЕ и рядом руководителей структурных подразделений, совершил ряд преступных деяний с использованием должностного положения.

Речь, в частности, идет о содействии со стороны Григоряна найму на работу в разные организации семи лиц, которые, фактически не выполняя свою работу, получили в качестве зарплаты из бюджета сумму в 4.489.327 драмов, 5.276.579 драмов, 2.193.692 драмов, 4.838.590 драмов (плюс выплаты по медстраховке в 705.640 драмов), 8.887.517 драмов (плюс выплаты по медстраховке в 685.410 драмов), 1.219.362 драмов и 440.153 драмов.

С учетом этих и других злоупотреблений, Карену Григоряну предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 38-179 (четыре эпизода), пунктам 1 и 3 части 2 статьи 38-179 (два эпизода), пункту 1 части 2 статьи 38-179 и пунктам 1 и 3 части 2 статьи 179 УК РА. Директору бюджетного учреждения <Жилищно-коммунальное управление> предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 179, пунктам 1 и 3 части 2 статьи 179 (два эпизода), части 1 статьи 314 и части 1 статьи 308 (три эпизода) УК РА.

Директору бюджетного учреждения <Барекаргум> предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 179 (два эпизода) и пункту 1 части 2 статьи 179, части 1 статьи 314 (три эпизода). Начальнику отдела организации и обслуживания бюджетного учреждения <Барекаргум> предъявлено обвинение по части 1 статьи 308 УК РА. Предварительное следствие завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, осуществляющему надзор за предварительным следствием.

Помимо ущерба, причиненного по указанным эпизодам, из ущерба, восстановленного по эпизодам, расследуемым в ходе предварительного следствия и получившим правовую оценку, 25 999 100 драмов были восстановлены, и переведены на депозитный счет Следственного комитета РА. По части невосстановленного ущерба в размере 5.5 477.031 драмов были наложены аресты на движимое имущество обвиняемых.

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