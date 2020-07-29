Среда, 29 Июля 2020 15:04

АрмИнфо.Министр обороны Армении Давид Тоноян на встрече с послом Франции в нашей стране Джонатаном Лакотом коснулся стартовавших сегодня азербайджано-турецких совместных широкомасштабных учений.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, в этом контексте Тоноян отметил, что сугубо с военной точки зрения тактических характер этих учений не вызывает обеспокоенность, однако важно, чтобы они не переросли в провокационные действия в непосредственной близости от

границ Республики Армения, оборонных сооружений и других инфраструктур.

При этом он подчеркнул, что армянская сторона внимательно наблюдает за ходом этих учений и дальнейшим развитием ситуации.

Отметим, что сегодня на территории Азербайджана стартовали азербайджано-турецкие широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием Сухопутных войск и Военно-воздушных сил обеих стран. В совместных учениях будут задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны армий двух стран. Согласно плану, учения с привлечением Сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахиджеване, а учения с участием военной авиации пройдут с 29 июля по 10 августа - в Баку, Нахиджеване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.