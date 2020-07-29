Среда, 29 Июля 2020 14:34

АрмИнфо.До 1 октября текущего года из озера Севан будет разрешен лов 200 тонн сига. Об этом 29 июля журналистам сообщил исполняющий обязанности министра окружающей среды РА Ваге Джилавян.

Дживалян напомнил, что в этом году было принято правительственное решение, разрешающее промышленный лов севанского сига. Он проинформировал, что было получено около 150 заявок, а соответствующие контракты будут подписаны уже сегодня. Выданные разрешение будут дейтсвительны до 1 октября 2020-го, однако и.о. министра не исключил вероятности того, что впоследствии могут быть выданы новые разрешения. С целью контроля за ловом, будут действовать 17 пунктов, откуда рыбакам будет разрешено выходить в озеро, а пойманная рыба будет взвешиваться, после чего полученные данные будут фиксироваться в документации.

Добавим, что ранее экологи подвергли критике разрешение на лов сига, выразив опасение, что это подорвет его запасы при отсутствии строгого контроля. Указывалось на то, что с 2005 года лов сига был под запретом, однако, несмотря на это, сиг ящиками открыто продавался на рынках. Такая же ситуация наблюдалась и в период нереста, когда должен был действовать усиленный контроль со стороны природоохранной инспекции и полиции, однако сиг и его икра все равно оказывались в открытой продаже.

Согласно данным Национальной Академии Наук, запасы сига в озере Севан составляют 2268 тонн, из которых 667 тонн промышленного значения. Для контроля за ловом сига на побережье планируется разместить 17 станций, которые будут предоставлять соответствующие лодки и другие плавающие средства. Инспектор будет контролировать время выхода лодки в озеро, его возвращение, объемы выловленной рыбы. Эти данные будут периодически представляться в Министерство окружающей среды. За лов 1 кг сига устанавливается природоохранная выплата в размере 65 драмов. В ноябре - декабре лов будет категорически запрещен в целях воспроизводства рыбы.