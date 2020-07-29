Среда, 29 Июля 2020 14:15

АрмИнфо. Параллельно с распространением COVID-19, которым уже заражено более 16.7 миллионов человек в мире, продолжают активно распространяться мнения, некоторые из которых являются правдой, а некоторые мифами.

В рамках дискуссий Covid Talks, эпидемиолог Арман Бадалян, пульмонолог, член Европейской респираторной ассоциации Ирина Хачатрян и врач-эпидемиолог Мария Тер-Степанян обсудили спорные утверждения о необходимости ношения масок в период пандемии.

Таким образом, существует мнение, что при длительном ношении маски у человека возникнут проблемы с дыханием. Утверждается, что маски снижают поступление кислорода в организм до 60%, повышают уровень углекислого газа в крови. Гипотеза особенно распространена в наши дни, когда температура воздуха выше нормы, и носить маску в условиях сильной жары довольно сложно.

Пульмонолог Ирина Хачатрян утверждает, что, если человек будет носить маску правильно и будет соблюдать все правила безопасности, у него не могут возникнуть проблем с дыханием.

Распространен также вопрос о ношении тканевых масок. Многие считают, что не важно из какой ткани сделана маска, главное, что она закрывает нос и рот. Эта версия распространилась в Армении, особенно после того, как ряд официальных лиц объявили, что вместо маски (повязки) можно носить шарф и бандану, чтобы защитить себя от коронавируса. По данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, тканевые маски менее эффективны, чем хирургические респираторы. Тем не менее, тканевые маски могут обеспечить некоторую защиту, если они правильно изготовлены и носятся правильно.

Другое распространенное заблуждение состоит в том, что все типы масок можно использовать несколько раз путем стирки или дезинфекции раствором на основе спирта, поскольку это удаляет возможные патогены с поверхности маски, делая ее снова эффективной. <Тканевые маски можно стирать, в частности, желательно мыть их горячей водой и мылом. Что касается медицинских масок, в один момент, из-за дефицита, пошел слух о том, что их можно стирать и повторно носить. Сегодня этого дефицита нет, и желательно не носить медицинские маски повторно, ведь изначально они рассчитаны на одноразовое использование>, - отметила врач-эпидемиолог Мария Тер-Степанян.