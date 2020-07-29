Среда, 29 Июля 2020 10:24

АрмИнфо. Уже зарегистрировано около 8 тыс. абитуриентов, желающих поступить в колледжи и училища. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян.

Отметив, что правильный выбор профессии - это шаг к гармоничному будущему, министр напомнил, что заяки на поступление в вышеотмеченные учебные заведения можно подать через портал www.dimord.emis.am .

Напомним, что в этом году на участие в ЕГЭ и поступление в вузы подали заявки 11979 абитуриентов. В едином госэкзамене приняли участие 11648 абитуриентов, положительную оценку получили 9372 абитуриента. В общей сложности, число абитуриентов, получивших положительные оценки и не поступивших в вузы, составляет 223, и все они имеют возможность в сентябре, во время заочного приема, сохраняя свои оценки, представить свои заявления в вузы.