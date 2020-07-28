﻿
 Вторник, 28 Июля 2020 19:02
Александр Аванесов

Н. Пашинян: Государства ОДКБ заняли взвешенную позицию в ходе недавних боевых действий на армяно-азербайджанской границе

Н. Пашинян: Государства ОДКБ заняли взвешенную позицию в ходе недавних боевых действий на армяно-азербайджанской границе

АрмИнфо.  Государства -члены Организации договора о коллективной безопасности заняли взвешенную позицию в ходе недавних боевых действий на армяно-азербайджанской границе. Об этом в интервью РБК заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, Армения не обращалась за помощью в ОДКБ, и это очень важный факт. Армянская сторона, продолжил премьер-министр, лишь проинформировала постоянный совет ОДКБ о текущей ситуации, но за помощью официальный Ереван не обращался. Заявления же государств - членов ОДКБ были направлены на стабилизацию ситуации.

 

Отвечая на вопрос о возможности вовлечения России в конфликт на стороне Армении, Никол Пашинян категорически исключил эту вероятность. Он напомнил, что РФ является сопредседателем Минской Группы ОБСЕ, являясь  посредником в урегулировании нагорно­карабахского конфликта.  Во время  вооруженного противостояния Россия заняла конструктивную позицию.  Глава армянского правительства констатировал, что  формат  Минской группы ОБСЕ является одной из редких площадок, на которой Россия и США эффективно сотрудничают, что является залогом стабильности региона. Никол Пашинян отметил также, что во время конфликта не контактировал ни с президентом Путиным, ни с президентом Трампом.  Ситуация была обсуждена  лишь с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Напомним, что ВС Азербайджана 12 июля обстреляли армянские позиции на Тавушском направлении границы и попытались их атаковать. В результате ответного огня с армянской стороны противник вернулся на исходные позиции, понеся потери. Утром 13 июля ВС Азербайджана возобновили обстрел армянских позиций. Вплоть до 17 июля с некоторыми перерывами велся также обстрел приграничных армянских сел. Азербайджан потерял, как минимум, 13 человек .  Число жертв с армянской стороны достигло 5.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Президент РА: Реальность такова, что армянские вооруженные силы являются самой мощной армией в регионеПрезидент РА: Реальность такова, что армянские вооруженные силы являются самой мощной армией в регионе
СМИ: ФСБ взяла на особый контроль два региона Большого Урала. Боится армяно- азербайджанского конфликтаСМИ: ФСБ взяла на особый контроль два региона Большого Урала. Боится армяно- азербайджанского конфликта
Европол и Еврокомиссия запустили проект по борьбе с организованной преступностью на пространстве ВП ЕСЕвропол и Еврокомиссия запустили проект по борьбе с организованной преступностью на пространстве ВП ЕС
Н. Пашинян: Государства ОДКБ заняли взвешенную позицию в ходе недавних боевых действий на армяно-азербайджанской границеН. Пашинян: Государства ОДКБ заняли взвешенную позицию в ходе недавних боевых действий на армяно-азербайджанской границе
Никол Пашинян: Позиция официального Еревана однозначна - не поддаваться на провокации, поскольку стабильность в России является для Армении стратегически важным факторомНикол Пашинян: Позиция официального Еревана однозначна - не поддаваться на провокации, поскольку стабильность в России является для Армении стратегически важным фактором
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизни
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
<МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш><МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш>
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Поиск по дням

2013 , 2014