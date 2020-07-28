Вторник, 28 Июля 2020 19:02

АрмИнфо. Государства -члены Организации договора о коллективной безопасности заняли взвешенную позицию в ходе недавних боевых действий на армяно-азербайджанской границе. Об этом в интервью РБК заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, Армения не обращалась за помощью в ОДКБ, и это очень важный факт. Армянская сторона, продолжил премьер-министр, лишь проинформировала постоянный совет ОДКБ о текущей ситуации, но за помощью официальный Ереван не обращался. Заявления же государств - членов ОДКБ были направлены на стабилизацию ситуации.

Отвечая на вопрос о возможности вовлечения России в конфликт на стороне Армении, Никол Пашинян категорически исключил эту вероятность. Он напомнил, что РФ является сопредседателем Минской Группы ОБСЕ, являясь посредником в урегулировании нагорно­карабахского конфликта. Во время вооруженного противостояния Россия заняла конструктивную позицию. Глава армянского правительства констатировал, что формат Минской группы ОБСЕ является одной из редких площадок, на которой Россия и США эффективно сотрудничают, что является залогом стабильности региона. Никол Пашинян отметил также, что во время конфликта не контактировал ни с президентом Путиным, ни с президентом Трампом. Ситуация была обсуждена лишь с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Напомним, что ВС Азербайджана 12 июля обстреляли армянские позиции на Тавушском направлении границы и попытались их атаковать. В результате ответного огня с армянской стороны противник вернулся на исходные позиции, понеся потери. Утром 13 июля ВС Азербайджана возобновили обстрел армянских позиций. Вплоть до 17 июля с некоторыми перерывами велся также обстрел приграничных армянских сел. Азербайджан потерял, как минимум, 13 человек . Число жертв с армянской стороны достигло 5.