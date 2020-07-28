Вторник, 28 Июля 2020 16:07

АрмИнфо. Суд первой инстанции под председательством Анны Данибекян не разрешил бывшему Генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову временно покинуть Армению. Адвокат Хачатурова Мигран Погосян представил в суд ходатайство, с просьбой дать его подзащитному возможность посетить Грузию. По словам адвоката, Хачатуров пробудет в Грузии два дня, следовательно, судебные заседания от отсутствия последнего не пострадают. Погосян также подчеркнул, что в Грузии похоронены родители и брат Хачатурова, и он хотел бы посетить их могилы.

<Если вдруг возникнет экстренная необходимость, мой подзащитный сможет быстро вернуться, так как Грузия находится в нескольких часах езды от Армении>, - подчеркнул адвокат. Однако, прокурор по делу Петрос Петросян подчеркнул, что поездка Хачатурова нецелесообразна ввиду пандемии коронавируса. <Если Юрий Хачатуров уедет, а потом вернется, он должен будет находиться на двухнедельном карантине. Следовательно, судебное заседание придется отложить. Нам придется ждать почти месяц>,- подчеркнул прокурор.

Судья Данибекян согласилась с данным обоснованием, приняв решение отклонить ходатайство адвоката.

Отметим, что бывший глава Генштаба и экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров проходит по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, который обвиняется в свержении Конституционного строя в рамках событий 1 марта 2008 года. По данному делу также проходят бывший министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер и глава Совбеза Армении Армен Геворкян.