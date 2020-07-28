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 Вторник, 28 Июля 2020 15:32
Давид Степанян

Аналитик: В вопросе Карабаха необходимо отказаться от иллюзий и ставить реалистичные задачи

Аналитик: В вопросе Карабаха необходимо отказаться от иллюзий и ставить реалистичные задачи

АрмИнфо.  К великому сожалению, ожидать в существующей международной обстановке разрешения карабахского конфликта, как и других конфликтов и проблем в мире, не приходится. Подобное мнение выразил корреспонденту АрмИнфо председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

<Международная система отношений, весь мир, перестраивается в состояние, когда каждое государство, прежде всего, пытается сохранить собственную стабильность. В этом свете, не считая последнее обострение на границе между Арменией и Азербайджаном прямым следствием коронавирусной пандемии, тем не менее, должен отметить, что именно пандемия довольно сильно наэлектризовала международную атмосферу>, - подчеркнул он.

В подобной же атмосфере, согласно Лукьянову, способен взорваться любой даже замороженный конфликт. На этом фоне, аналитик считает необходимым отказаться от иллюзий и ставить реалистичные задачи. В обозримом будущем такой задачей в случае Карабаха, по его мнению, является предотвращение взрыва мины замедленного действия - карабахского конфликта. Об окончательном обезвреживании и уничтожении этой мины говорить, по его мнению, к  ожалению, преждевременно.

Одним из факторов в пользу своего пессимистического прогноза аналитик считает ключевое внутриполитическое значение конфликта, как в Армении, так и Азербайджане.  В условиях, когда внутренние задачи и настроения становятся важнее внешнеполитических стратегий, никакие конфликты, в частности, такой конфликт как карабахский, по его прогнозам, разрешаться не будут. В первую очередь, опасаясь внутренних последствий  и негативной реакции обществ.

Комментируя текущую роль России в конфликте, Лукьянов подчеркнул ее более сложную, чем у той же Турции, диверсифицированную позицию в отношении Армении и Азербайджана. Москва, в отличие от Анкары, позволять себе популистские заявления, которые последняя, впрочем, и не собирается реализовать, не может. Оказывая по максимуму моральную поддержку Баку, напрямую вмешиваться в конфликт с Арменией Турция, по прогнозам аналитика, не будет.

<И причина отнюдь не только в том, что Турция завязла в Сирии и Ливии. Причина в обязательствах России перед ее действующим, безальтернативным военным союзником Арменией. Невыполнение этих обязательств, в случае возникновения в том необходимости, станет очень тяжелым ударом по репутации России. В подобном же ударе никто в Москве не заинтересован. Потому ей приходится вести между Баку и Ереваном тонкую линию. Турция, по большому счету, Азербайджану ничего не должна. Отсюда ее длинный язык. Меж тем, Россия, в случае возникновения реальной угрозы безопасности Армении, будет просто обязана ей помочь>, - подытожил аналитик. 

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