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 Вторник, 28 Июля 2020 15:31
Марианна Мкртчян

Киев опровергает: Граждане Украины не вербуются для участия в карабахском конфликте

Киев опровергает: Граждане Украины не вербуются для участия в карабахском конфликте

АрмИнфо.Посол Армении в Украине Тигран Сейранян на встрече с замглавы украинского внешнеполитического ведомства Василом Боднаром, вновь проинформировал собеседника о сложившейся в результате действий Азербайджана 12 июля в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской госграницы напряженной ситуации, при этом указав на важность сбалансированного подхода международного сообщества к этим событиям.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе посольства РА в Украине, в свою очередь украинский дипломат поблагодарил посла Сейраняна за его послание к армянской общине страны, в которой звучит призыв проявлять сдержанность и воздерживаться от провокаций. Боднар добавил, что в Украине мирно живут представители разных национальностей, и "сегодня очень важно обеспечить сохранение этнического мира, не допустить конфронтации между армянской и азербайджанской общинами".

В этой связи Тигран Сейранян сообщил, что с самого начала напряженности армянская община Украины проявляла сдержанность, и глава Союза армян Украины и предводитель ААЦ  в стране  обратились с соответствующими посланиями к соотечественникам.

Также отмечается, что на встрече обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки, достигнута договоренность приложить усилия для

подготовки к заседанию армяно-украинской совместной межправительственной комиссии по экономическим вопросам.

В ходе беседы Васил Боднар официально опроверг информацию, распространенную в последние дни различными СМИ, о том, что граждане Украины вербуются в стране для участия в нагорно-карабахском конфликте.  Отметим, что после обострения ситуации на армяно-азербайджанской госгранице, МИД Украины выступил с однобоким заявлением, призвав стороны к сдержанности. В этой связи посол Украины в РА был вызван в армянское внешнеполитическое ведомство и до его сведения была доведена неприемлемость подобных подходов, которые могут нанести ущерб переговорному процессу по урегулированию конфликта. В Украине также произошли небольшие инциденты между представителями общин Армении и Азербайджана. Позже в СМИ была растиражирована информацию о вербовке украинцев, для отправки их на войну в Нагорный Карабах. 

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