Вторник, 28 Июля 2020 12:00

АрмИнфо.На данный момент между Арменией и Азербайджаном существует серьезное разочарование по вопросу урегулирования нагорно- карабахского конфликта. Такое мнение в интервью армянской службе Голоса Америки выразил экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик, коснувшись последней эскалации на армяно-азербайджанской госгранице.

Пари этом он констатировал, что безусловно, все обеспокоенны произошедшими столкновениями на армяно-азербайджанской государственной границе, в результате чего были и жертвы.

"Было зафиксировано применение силы, и это после достаточно долгого сравнительного затишья. Вызывает особую обеспокоенность тот факт, что боестолкновения произошли на армяно-азербайджанской госгранице, в дали от зоны конфликта. Это обстоятельство демонстрирует, что конфликт не ограничивается лишь этой зоной, но и вовлекает и другие части этих стран. И это беспокоит", - отметил Уорлик.

На уточнение, каковы на его взгляд мотивы применения силы Азербайджаном именно сейчас, бывший американский сопредседатель отметил, что всегда сложно сказать, чем именно это обусловлено и почему именно на этом участке возникла напряженность.

"Полагаю, что сейчас между Арменией и Азербайджаном существует серьезное разочарование по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта. И в частности в Азербайджане, который как я думаю, имел большие планы и был оптимистично настроен по отношению к новым властям Армении. Поэтому начались новые переговоры между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, и с тех пор уже 2 года прошло, но как мы видим, мирные переговоры ничего не дают и это болезненно, поскольку повышает уровень разочарования как в Баку, так и в Ереване", - сказал он, при этом добавив, что это разочарование увеличивает вероятность возобновления боевых действий и не только в Карабахе, но и на армяно-азербайджанской госгранице, где расположены важные инфраструктуры и создается угроза с точке срезания вероятности их уничтожения.

При этом Уорлик подчеркнул, что не видит ни с одной стороны готовности идти на уступки и компромиссы, также как и готовности продвигать мирный переговорный процесс. В этом контексте он констатировал, что ни один мирный процесс не может 100% удовлетворить ни одну из сторон, и должен быть процесс, где все стороны признают ценность мирных переговоров в место войны.

Говоря о роли МГ ОБСЕ сегодня в переговорном процессе, американский дипломат, заметил, что критика в адрес посредников и их деятельности всегда была, однако переговоры под их эгидой должны быть продолжены, и сопредседатели в них должны играть ключевую роль.

"Проблема заключается не в формате, он может быть изменен, могут быть привлечены новые участники. Проблема в том, что для завершения этого конфликта нужна политическая воля властей и народов Армении и Азербайджана, чего сегодня нет. Меня беспокоит тот факт, что настроения в двух странах становятся более радикальными, вместо необходимого сближения. И я считаю, что это разочарование еще больше увеличивает вероятность конфликта, я имею виду тот настрой, что единственный путь урегулирования вопроса военный. Это вызывает сожаление, поскольку это не единственный путь - очевиден стереотип в позициях", - добавил он.

Вместе с тем он напомнил, что в дни его пребывания на посту посредника, велись переговоры по урегулированию конфликта на основе Мадридских принципов, тех принципов, которые должны были лечь в основу будущего мирного соглашения.

"Если есть более действенный формат переговоров, с привлечением новых акторов, то давайте пойдем на этот шаг. Но мои опасения заключаются в том, что просто сегодня нет политической воли и это касается как президента, так и премьера. Обострение конфликта, особенно за пределами его зоны крайне опасно и обе страны могут заплатить высокую цену за это. Меня беспокоит то обстоятельство, что градус напряженности может вырасти, мы ведь были свидетелями еще только локальных столкновений. Обе стороны скопили достаточно серьезное количество современного вооружения, которое у них уже не отобрать, и оно несет угрозу как гражданскому населению так и инфраструктурам, в случае возобновления боестолкновений и приведет к непредсказуемым последствиям", - сказал Уорлик, при этом указав на необходимость избежания такой ситуации, когда одна из сторон потеряет терпение или же будет иметь чувство, что может иметь преимущество в войне.

Бывший посредник убежден, что в войне не будет победителей, будут новые жертвы, кровопролитие и новая война будет более разрушительная, чем 30 лет назад, что не в интересах ни одной из сторон.

При этом Уорлик считает, что годами ранее, когда он в качестве посредника участвовал в переговорном процессе, общества двух стран были более лояльные и были более настроены к урегулированию конфликта, меж тем как сейчас общества в сторонах конфликта стало более радикализированное, что препятствует усилиям премьера или президента по мирному урегулированию конфликта.

В тоже время Уорлик констатировал, что в его дни суть конфликта знал и понимал узкий круг лиц (президенты двух стран и главы МИД Армении и Азербайджана), которые прекрасно все понимали и не выдвигали заранее обреченных предложений или условий. Меж тем, как вовлечение новых министров, продолжил экс-сопредседатель, затруднит переговорный процесс, поскольку они не обладают деталями всего процесса, они не участвовали в переговорах, не знают ситуации изнутри.

"С историей и параметрами конфликта мы все знакомы, но переговоры - крайне сложный процесс. Мне также понадобилось достаточно долгое время, чтобы понять, что же происходит и где можно достичь успеха. Когда работали с двумя президентами и министрами, они все понимали и знали, где и что и им не нужно было время. Новым же участникам понадобится время, чтобы понять, что да как", - сказал он, при этом добавив, что пока нет более действенно формата переговоров, необходимо продолжить их под эгидой МГ ОБСЕ, которые прекрасно знают свое дело и суть процесса.

Говоря о приоритетах США на Южном Кавказе, Уорлик отметил, что не хотел бы недооценивать политику этой администрации, поскольку в мире множество конфликтов, требующие решения, в том числе и пандемия коронавируса, оказывающая влияние на остальные направления.

"В мире множество конфликтов, в связи с чем для администрации Трампа, ситуация на Южном Кавказе связанная с Арменией и Азербайджаном не в числе ключевых в повестке. Надеюсь, что когда конфликт обостряется, погибают люди - администрация серьезно к этому относится. США заинтересованы в стабильности. Мы не желаем наблюдать за хаосом в регионе по многим причинам, и не хотим, чтобы были жертвы. США считает себя хорошим другом Армении и Азербайджана.

Зная Россию, уверен, что и они не хотят хаоса у своих южных границ. Есть мнение, что российская сторона не заинтересована в урегулировании конфликта, но вопрос в том, что у русских и так множество своих проблем, и они не желают дестабилизации ситуации у своих южных границ. Так что, все заинтересованы в мирном разрешении конфликта. Этот вопрос, где Россия, США и Франция тесно взаимодействуют, даже когда в их отношениях наблюдается напряженность", - заметил Уорлик, добавив, что мира нельзя добиться в одночасье и должен быть процесс, который приведет к 100% урегулированию, в том числе посредством внедрения механизмов доверия.