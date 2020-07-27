АрмИнфо.Международный театральный фестиваль АРММОНО переходит в онлайн-формат COVID-19.
Как сообщила на пресс-конференции директор фестиваля Марианна Мхитарян, в этом году АРММОНО стартует 1 августа. В рамках него будет сыгран 21 спекталь, причем представления затронут не только Ереван, но и Горис, Капан, Ванадзор и Абовян. Постановки будут сыграны под открытым небом, и на них будут присутствовать только несколько зрителей для сохранения связи <актер-зритель>. Остальные смогут насладиться театральными постановками посредством онлайн-трансляций.
АРММОНО-2020 посвящен 85-летию известного армянского писателя Гранта Матевосяна. Фестиваль откроет спектакль <Буйвол> по мотивам Матевосяна в постановке Заслуженной артистки РА Нарине Григорян.