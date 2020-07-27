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 Понедельник, 27 Июля 2020 19:39
Ани Мшецян

<Мой шаг>: Турция не поддержит Азербайджан в вопросе развязывания широкомасштабной агрессии против Армении

<Мой шаг>: Турция не поддержит Азербайджан в вопросе развязывания широкомасштабной агрессии против Армении

АрмИнфо.Глава фракции <Мой шаг> Лилит Макунц считает, что Турция не поддержит Азербайджан в вопросе развязывания широкомасштабной агрессии против Армении. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава фракции <Мой шаг>, депутат Лилит Макунц.

Депутат отметила, что Азербайджан четко осознал немощность собственных вооруженных сил.

<Руководство Азербайджана делает все возможное, чтобы вовлечь Турцию в конфликт с Арменией. Однако, я считаю, что Анкара не пойдет на такой шаг, и не станет одной из сторон данного конфликта. Если Турция примет участие в агрессии против Армении, развязанной Азербайджаном, международное сообщество станет рассматривать данный вопрос в контексте Геноцида армян. Тем более, что число стран, признавших Геноцид армян растет каждый год>,- подчеркнула Макунц.

Депутат заявила, что у Турции тоже сложилась весьма сложная ситуация. <Турция вовлечена в различные конфликты в регионе и их действия осуждаются руководством ряда стран. Таким образом, не стоит думать о том, что Анкара, так или иначе будет вовлечена в данный конфликт>,- заключила глава фракции <Мой шаг>.

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