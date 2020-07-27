Понедельник, 27 Июля 2020 18:19

АрмИнфо.Сотрудники Службы национальной безопасности Армении выявили очередной случай взяточничества в крупных размерах со стороны сотрудников Комитета государственных доходов (КГД) при подлоге официальных документов.

Так, согласно сообщению СНБ РА, благодаря проведенным широкомасштабным оперативно-следственным мероприятиям, были получены фактические данные о том, что компетентные должностные лица таможенной службы КГД РА, вопреки закону, принятому 1 марта 2018 года "О запрете ввоза транспортных средств с правосторонним рулевым размещением", вступившему в силу 1 апреля 2018 года, и которым запрещается в ввоз в страну транспортных средств с правым рулем, используя свое должностное положение из корыстных побуждений и в ущерб должностным обязательствам, без наличия предусмотренных законом на то обстоятельств, разрешили ввоз на территорию Армении автомобилей с правым рулем и в 2020 году осуществили их растаможку. Также в ведомстве подчеркнули, что более того, вышеуказанные таможенники заполнили документы для растаможки, в которые были включены заведомо ложные сведения о расположении руля, и вместо правого, было указано левое, в результате чего был нанесен не только ущерб государству, но и были нарушены права граждан. "Также были получены фактические данные о том, что компетентные должностные лица учетно-экзаменационных отделений полиции РА, будучи уполномоченными в порядке, установленном Постановлением Правительства РА N-1251 от 9 сентября 2010 года, зарегистрировать транспортные средства посредством единой системы - станция осмотра- место оплаты-зал обслуживания-зал печати и предоставления документов, будучи обязанными осмотреть транспортные средства и сравнить их реальные данные с документальными, в 2019-2020 гг. за регистрацию заведомо ложных фактов о левостороннем рулевом управлении машин и возможность в дальнейшем беспрепятственно распоряжаться, владеть или использовать их на территории РА, получили взятки в крупных размерах.

Дело было передано в следственное управление СНБ РА. Предпринимаются уголовно- процессуальные и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех вовлеченных в преступную схему лиц и привлечения к ответственности", - проинформировали в ведомстве.