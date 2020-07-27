Понедельник, 27 Июля 2020 18:04

АрмИнфо.Стартовавшая 27 июля утром акция протеста не поступивших в вузы абитуриентов и их родителей завершилась. Между тем координаторы протестного движения сообщили, что намерены продолжать свою борьбу в ежедневном формате.

Как было отмечено, борьба будет продолжена до тех пор, пока все абитуриенты, оказавшиеся <за бортом>, не будут зачислены в вузы. При этом протестующие не исключили того, что претестные акции будут проходить в различных форматах. Помимо этого, была озвучена также вероятность того, что пути решения ситуации будут найдены с привлечением юристов.

Напромним, что сегодня участники акции протеста предприняли попытку перекрыть проезжую часть дороги, после чего двое из них были подвергнуты приводу. Остальные протестующие двинулись к отделению полиции в знак солидарности и поддержки. Позднее задержанные были отпущены на свободу.

Как ранее отмечали протестующие, проблема заключается в том, что они не были должным образом уведомлены об изменениях при составлении соотведствующих заявок на поступление в вузы. Так, в этом году приоритетное значение было отдано конкретной специальности, указанной первой в составленной заявке, вследствие чего некоторые абитуриенты, набравшие высокие баллы, не смогли поступить в указанный ими вуз. Согласно официальной информации, число абитуриентов, получивших положительные оценки и не поступивших в вузы, составляет 223, и все они имеют возможность в сентябре, во время заочного приема, сохраняя свои оценки, представить свои заявления в вузы. Кроме того, часть из них (63 человека) была зачислена в вузы по итогам дополнительного этапа ЕГЭ.

Напомним, что в связи с эпидемиологической ситуацией, в этом году абитурианты сдавали ЕГЭ только по одному предмету по своему выбору.