Понедельник, 27 Июля 2020 17:08

АрмИнфо. Депутат от фракции <Мой шаг> Айк Саркисян извинился за то, что не носил маску.

На своей странице в Facebook Саркисян проинформировал, что накануне он был сфотографирован на севанском пляже без маски, и этот снимок стал причиной шумихи и неправильных толкований ситуации. Депутат признал, что, хотя сам неоднократно призывал граждан носить маски, накануне он сам ее по неосторожности не надел. В связи с этим он принес свои извинения, добавив, что муссируемые слухи о том, что данный пляж якобы принадлежит ему, и что он является также организатором прошедшего там вчера мероприятия, не соответствуют действительности. Сегодня, по словам Саркисяна, был составлен протокол об административном правонарушении в связи с тем, что он и присутствовавшие на упомянутом мероприятии граждане были без масок. <Прошу прощения также у коменданта и нашей политической команды за то, что по неосторожности дал повод к столь большому и неуместному шуму>, - добавил он.

Напомним, что на улицах и в закрытых помещениях граждане, в связи с ситуацией с коронавирусом, обязаны носить маску. Исключение сделано для лиц с хроническими заболеваниями, которые сопровождаются дыхательной недостаточностью. Штраф за неношение маски составляет 10 тыс. драмов.