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 Понедельник, 27 Июля 2020 17:04
Марианна Мкртчян

Самвел Бабаян выступил с заявлением в связи с принятием Арменией новой стратегии нацбезопасности

Самвел Бабаян выступил с заявлением в связи с принятием Арменией новой стратегии нацбезопасности

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Арцаха Самвел Бабаян выступил с заявлением в связи с принятием Арменией новой стратегии национальной безопасности.

Так, в заявлении Бабаяна, поступившем в АрмИнфо, напоминается, что на заседании Совета безопасности Армении 10 июля была принята новая стратегия национальной безопасности Армении - документа, который, по сути, отражает вызовы и угрозы безопасности армянства, принципы и способы их преодоления.

"В этом руководстве по политике безопасности Республики Армения ключевой компонент общеармянской повестки Арцах рассматривается отдельно - под заголовком "обеспечение безопасности Арцаха", который не случайно сочетается с независимостью, суверенитетом, территориальной целостностью Армении.

Глобальные и региональные трансформации, которые нашли свое отражение в Стратегии национальной безопасности РА, тем не менее, не изменили представления Армении об азербайджано-карабахском конфликте как о главном вызове РА и применении Азербайджаном силы в контексте азербайджано-карабахского конфликта как об основной угрозе, и которым подтверждается выступление в качестве гаранта безопасности Арцаха", - отмечается в сообщении Бабаяна.

При этом он добавляет, что Арцах в этом контексте продолжит сотрудничество с Арменией по следующим принципам:

"Во-первых, оставаясь верными посреднической миссии Минской группы ОБСЕ, мы продолжаем выступать с позиции принципа компромиссов и мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Во-вторых, принцип права наций на самоопределение, закрепленный в декларациях ООН, международных соглашениях по правам человека, будет лежать в основе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта в качестве исключительного права армян Арцаха решать свою судьбу.

В-третьих, Арцах будет преобразован из объекта конфликта в субъект, вернувшись за стол переговоров, тем самым реализуя субъективность властей, избранных народом Арцаха.

В-четвертых, международное признание Республики Арцах не имеет альтернативы.

И пятое, последнее, безопасность Арцаха не может быть предметом торгов ни при каких обстоятельствах".

Вместе с тем подчеркивается, что на основании перечисленных исторических, политических и правовых оснований офис Совета Безопасности Республики Арцах разработает концепцию урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, которая будет вынесена на общественное обсуждение с привлечением заинтересованных сторон. 

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