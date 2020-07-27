Понедельник, 27 Июля 2020 13:01

АрмИнфо. Армянский эксперт по Америке Сурен Саркисян уличил посла США в Азербайджане в попирании презумпции невиновности, при оценке инцидентов между армянами и азербайджанцами в Лос-Анджелесе.

Так, на своей странице в Фейсбук, Саркисян написал, что посол США в Баку в армяно- азербайджанских столкновениях в Лос-Анджелесе обвинил армян. "Он обвинил армян в провокации, попросив прощения за произошедшее у азербайджанских властей. Тот факт, что посол США обвиняет граждан своей страны, по меньшей мере, удивляет. И я уверен, что наши соотечественники, граждане его страны, ответят послу. Более того, если посол не выразит сожаление данной беспочвенной оценкой (посольство еще не опровергло ее), тогда я ожидаю заявления МИД Армении по факту этой предвзятой оценки", - отметил Саркисян.

При этом политолог считает уместным и вызов посла США в РА Линн Трейси в армянское внешнеполитическое ведомство для представления сути проблемы и негативных последствий подобных необоснованных обвинений, особенно когда инцидент находится на стадии расследования со стороны правоохранительных органов.

Напомним, что 21 июля представители армянской общины Лос-Анжделеса проводили митинг у Генконсульства Азербайджана в знак протеста против

последнего обострения на армяно-азербайджанской границе. Мирная акция проходила под лозунгами "Нет Алиеву", "Нет войне". Участники митинга пели и исполняли армянские традиционные танцы. Столкновение началось после ряда провокаций со стороны азербайджанцев, в частности, один из провокаторов ударил армянскую девушку. С обеих сторон были пострадавшие, вмешалась полиция. Стоит также заметить, что столкновения между армянами и азербайджанцами происходили как в разных городах США, так и в разных странах по всему миру.

В связи с агрессивным поведением азербайджанцев, представители молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн" провели в Нью-Йорке акцию протеста. Протестующие пришли на акцию с флагами и баннерами Армении

и Карабаха, спели гимн Армении, армянские народные песни и исполнили армянские танцы.