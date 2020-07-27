Понедельник, 27 Июля 2020 12:35

АрмИнфо. В связи с активизацией сине- зеленых водорослей в озере Севан, Министерство здравоохранения РА, в рамках мониторинга качества воды в прибрежных районах, провело предварительные токсикологические исследования, в результате которых не было замечено изменений, свидетельствующих о острой токсичности. Об этом говорится в заявлении министерства.

<Несмотря на это, водоросли, будучи живым организмом, могут передвигаться, изменяя соотношение видов в зависимости от температуры воздуха и воды, а также направления ветра. Некоторые их виды производят токсины, отрицательно влияющие на здоровье животных и людей, воздействию которых люди могут подвергаться из-за употребления в пищу <цветущей> воды, купания в ней или глотания по неосторожности.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, Минздрав призывает быть внимательными, запретить детям купаться в неразрешенных местах, а при раздражении глаз, сыпи, в частности, вокруг рта и носа, раздражении кожи, аллергической реакции и других симптомах немедленно обратиться к врачу. Мониторинг качества воды в связи с активацией сине-зеленых водорослей в озере Севан продолжается>, - говорится в сообщении.

Напомним, что воды Севана цветут уже третий год подряд из-за сине­зеленых водорослей, что экологи связывают с фиксируемыми ранее отрицательными балансами озера, а также отсутствием должных очистительных станций. Цветение Севана в столь больших масштабах до этого фиксировалось лишь в 60-ые годы.