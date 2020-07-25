Суббота, 25 Июля 2020 13:14

АрмИнфо. Глава Следственного комитета Армении Айк Саркисян поздравил председателя СК России Александра Бастрыкина с профессиональным праздником Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба СК, Саркисян, в частности, отметил: <От имени Следственного комитета Республики Армения и от себя лично сердечно поздравляю сотрудников и ветеранов следственных органов России с профессиональным праздником.

Со времен Петра Великого ключевыми принципами следственной службы были честность, самоотверженность, справедливость и профессионализм. На них основана вся деятельность следственных органов при решении поставленных перед ними задач.

Следственный комитет России - ведущее звено в системе органов следствия российского государства и именно по этой причине следователям Следственного комитета поручается расследование самых тяжких, громких и резонансных преступлений. В повседневной работе следователи Следственного комитета Российской Федерации находятся в авангарде борьбы с преступностью, благодаря накопленному опыту способствуют улучшению следственной практики и своим примером подтверждают высочайший профессионализм, а также верность служебному долгу.

Уверен, что и впредь, под Вашим чутким и эффективным руководством сотрудники следственных органов будут совершенствовать качество следственной работы, вести настойчивую борьбу со всеми проявлениями преступности, последовательно внедрять новые методы поиска и закрепления доказательств, гарантируя при этом полноту и объективность расследования уголовных дел, обеспечивая неотвратимость наказания, а также защиту конституционных прав и свобод граждан, интересов общества и государства.

Уважаемый Александр Иванович, от всей души желаю Вам и всем служащим Следственного комитета Российской Федерации крепкого здоровья, ответственной, беспристрастной и безупречной работы, а также новых свершений на благо государства, общества и Закона!>.