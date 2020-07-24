Пятница, 24 Июля 2020 17:30

АрмИнфо.От имени двадцати девять депутатов Европарламента, представляющих 7 ключевых политических сил Верховному представителю Европейского Союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелую было направлено письмо в связи с последней ситуацией на армяно- азербайджанской госгранице.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Европейских друзей Армении, письмо было инициировано депутатом Европейского парламента от Кипра Костасом Мавридесом.

Согласно сообщению, члены Европарламента призывают ЕС использовать свои рычаги для принятия подлинных и эффективных мер по укреплению доверия и призывают власти Азербайджана установить механизмы по расследованию инцидентов, предложенные ОБСЕ. В то же время они напоминают, что Армения уже согласилась обсудить детали реализации этого механизма, а Азербайджан, отвергающий это предложение, также должен согласиться их внедрить.

"Депутаты вновь заявляют о своей полной поддержке Минской группы ОБСЕ, а также Основных принципов от 2009 года, а именно неприменение силы или угроза силой, право народов на самоопределение и территориальная целостность. Парламентарии также выражают обеспокоенность в связи с ненавистническими высказываниями и военной риторикой, и призывают ЕС решить эти проблемы. Члены Европейского парламента подчеркивают, что нет военного пути решения нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в сообщении, поступившем в АрмИнфо.