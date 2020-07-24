Пятница, 24 Июля 2020 16:48

АрмИнфо. По инициативе Министерства образования, науки, культуры и спорта РА были внесены изменения в Государственные стандарты общего образования, предметные стандарты и программы.

Министерство разъяснило свое заявление. Стандарт армянского языка и литературы, представленный ведомством, стал предметом бурных дискуссий, среди широкой общественности. Бесспокойство вызывало то, что произведения таких классиков как Мовсес Хоренаци, Егише, Корюн, Григор Нарекаци, Нагаш Овнатан, Нерсес Шнорали, Мхитар Гош, Вардан Айгекци, Гевонд Алишан, Фрик были удалены из предмета <Литература> для 7-12 классов. По этому поводу министерство уточнило, что литература <золотого века> все же включена в учебную программу.

В частности, начиная с 5-го класса, школьники будут изучать произведения этих историков и романистов. Полный список литературы будет представлен по итогам публичных обсуждений после внесения определенных поправок.