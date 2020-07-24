Пятница, 24 Июля 2020 14:09

АрмИнфо. Грузинский премьер Георгий Гахария заявил, что стратегическому партнерству Грузии и Азербайджана ничего не угрожает, между странами нет никаких недопониманий.

Ранее азербайджанские СМИ сообщали о том, что территория Грузии якобы была использована для поставок вооружения Армении в ходе обострения конфликта на армяно-азербайджанской границе. МИД Грузии назвал эти сообщения дезинформацией, которая направлена на искусственное создание проблем в отношениях двух стран-партнеров.

"Между Грузией и Азербайджаном нет никаких недопониманий. Нашему стратегическому партнерству и братству ничто не угрожает", - заявил премьер журналистам, слова которого приводит РИА <Новости>.

По словам главы грузинского правительства, распространенная в СМИ информация не соответствует действительности и отметил, что Грузия выполняет все международные обязательства.

Напомним, что с 12 июля на армяно-азербайджанской границе происходили

боестолкновения. С 17 июля здесь установилось относительное затишье.

В результате боев армянская сторона заявила о потере пяти

военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя.

По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. -