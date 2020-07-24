Пятница, 24 Июля 2020 13:58

АрмИнфо.Началась реконструкция памятника Александру Мясникяну. Памятник национального значения, расположенный в центре города, будет полностью отреставрирован за счет средств семьи предпринимателей Варданянов.

Памятник был спроектирован архитектором Джимом Торосяном и скульптором Ара Ширазом в 1980 году. Он никогда не обновлялся. Памятник частично поврежден и находится в плачевном состоянии. После реконструкции памятник сохранит свой первоначальный облик.

Проект реконструкции был одобрен Министерством культуры, а мэрия Еревана выдала разрешение на строительство. Работы по реконструкции будут проводиться в два этапа: в этом году и продолжится весной 2021 года.

Александр Мясникан - революционер, партийный и государственный деятель, один из руководителей установления советской власти в Беларуси, председатель Совнаркома и нарком по военным делам Армянской ССР.