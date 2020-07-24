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 Пятница, 24 Июля 2020 13:53
Марианна Мкртчян

Дом Москвы в Ереване проведет цикл "Дни Айвазовского", приуроченный к 203-летию художника

Дом Москвы в Ереване проведет цикл "Дни Айвазовского", приуроченный к 203-летию художника

АрмИнфо.Московский культурно-деловой центр (МКДЦ)  <ДОМ МОСКВЫ>  в Ереване 24-29 июля инициировал цикл onlinе мероприятий <Дни Айвазовского>. Инициатива приурочена исполнению 29 июля великому армянскому маринисту Ованнесу (Ивану) Айвазовскому 203 лет.

Как сообщает пресс-служба Дома, в рамках программы, при сотрудничестве с Феодосийской картинной галереей имени И.К. Айвазовского и Национальной картинной галерей Армении намечены виртуальные экскурсии, лекции, викторина и знакомство с потомками Айвазовского.

<Ованнес Айвазовский родился в Феодосии, в армянской семье. Маринист является символом армяно-российской дружбы, его искусство объединяет все народы.  Спустя 200 лет его именем называют аэропорты, устанавливаются памятники и многое другое.  Художник оставил большое творческое наследство, по праву являющееся частью сокровищницы мировой культуры>,- отметил генеральный  директор МКДЦ <ДОМ МОСКВЫ> в Ереване Ваграм Карапетян.

В июле, Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского бывает многолюдна - ее посещают не только туристы, но и сами жители города. Ованнес Айвазовский является символом и визитной карточкой Феодосии, все указатели города ведут к дому мариниста, который ныне превратился в музей-галерею. В этом году, из-за пандемии коронавируса, МКДЦ <ДОМ МОСКВЫ> в Ереване сделал возможным, в онлайн формате, познакомиться с жизнью и деятельностью мариниста, с его творческим наследием. Виртуальную экскурсию проведет директор Феодосийской картинной галереи имени И.К.  Айвазовского Татьяна Гайдук.

<Конечно, ничто не заменит непосредственное живое общение с искусством, особенно в случае с работами Айвазовского, однако это прекрасная возможность насладиться великолепными работами художника>,- отметила директор галереи Татьяна Гайдук.

В рамках мероприятий <Дни Айвазовского>, потомки великого художника из Австралии, Великобритании, России, США в своих видеообращениях поздравят прадеда с 203-летием и расскажут интересные истории.

https://www.youtube.com/watch?v=3fuJD83Kn7o&feature=youtu.be

<Отсюда Айвазовский наблюдал за движением военных кораблей и выходил на палубу, делал зарисовки карандашом в своем блокноте. Вслед за ним, уже в 20 веке здесь бывали его внуки. Теперь эти памятные места посещаем мы, потомки великого мариниста>,- отметила Ирина Касацкая, потомок второй дочери Айвазовского? И?Касацкая правнучка мариниста Алексея Васильевича  Ганзена. Алексей Ганзен - внук Айвазовского, который продолжил дело деда.

Любимым внуком Айвазовского был летчик-новатор и испытатель, Константин, отец Ольги Арцеуловой? Только ему, по словам Ольги Константиновны, разрешалось находиться в <святая святых> - мастерской живописца в то время, когда он писал картины.

<Я родилась и живу в Москве (вот уже 80 лет) и, к сожалению, никогда не бывала в Армении, с возрастом все острее чувствую глубокие генетические связи с великим, мужественным, талантливейшим армянским народом, верным сыном и патриотом которого был мой всемирно прославленный прадед>,- рассказала Ольга Арцеулова?

День рождения Айвазовского отмечают моряки, любители живописи, искусствоведы, ветераны военно-морского флота. В последние годы Люси и Федерика Роджерсы (потомки третьей дочери Айвазовского - Александры), вместе со своими друзьями впервые посетили Феодосию и Армению.

<Феодосия и Армения были восхитительны. Мы имели возможность приобщиться к богатой истории, познакомиться с милыми людьми. Были впечатлены великой историей, красивыми монастырями. Спасибо, что нас помните. А мы вспоминаем Вас и надеемся на скорую встречу>,- отметила Люси Роджерс.

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