Пятница, 24 Июля 2020 11:35

АрмИнфо. Консервированные продукты, минеральную воду и алкоголь армянского производства убрали с прилавков торговых центров сети "Твой дом", сообщил РБК посол Армении в России Вардан Тоганян

"С утра к нам обратились крупные армянские экспортеры, они рассказали о том, что из торговых центров всей сети "Твой дом", которая принадлежит Аразу Агаларову и другим людям из соседней страны, убрали все товары армянского производства", - сказал он.

По его словам, речь идет о консервированных продуктах, а также минеральной воде и алкоголе. "При этом все прилавки заполнили товарами, произведенными в Азербайджане. Это уже провокация, направленная на то, чтобы превратить торговые точки в России в "Большой Нагорный Карабах", что чревато опасными последствиями. В нашем распоряжении есть электронные переписки армянских компаний и дилеров с менеджерами ТЦ. Те открыто ссылаются на указание руководства, говорят о приостановке приема товаров, произведенных в Армении. Это факт. Я уведомил об этом соответствующие ведомства", - сказал Тоганян.

О проблемах армянских поставщиков "Твоего дома" также сообщил в Facebook основатель сообщества Export Armenia Эмиль Степанян.

"Сегодня наши мерчендайзеры зашли в ТЦ сети, чтобы выставить товары, и поняли что нашей продукции - варенья, джемов, соков, компотов и других консервированных продуктов - нет на полках. И так было во всех шести магазинах сети - мы обошли все. Товаров нет нигде, ни в каких

магазинах. Мы обзвонили тут же всех партнеров, которые продают минеральную воду, алкоголь - те сказали, что у них аналогичная ситуация, что фуры развернули, товары не приняли. Это все началось с субботы", - рассказал РБК генеральный директор компании "Армторг" Александр Бабаян. Его компания работает с сетью три года. По словам Бабаяна, все полки, на которых раньше выставлялась армянская продукция, сейчас заполнены товарами из Азербайджана.

В "Крокус Групп" (владелец сети гипермаркетов "Твой дом") отказались от комментариев. Между тем поступают сигналы о том, что из торговых центров "Крокус", принадлежащих азербайджанскому бизнесмену Аразу Агаларову, изъяты все армянские товары и заменены на азербайджанские.

Отметим, что на днях принадлежащий азербайджанцам рынок "Фуд Сити" отказался от армянской сельскохозяйственной продукции.

Так называема "война" с торговых точек также перекинулась на улицы Москвы. Вчера сообщалось о нападении на армян на улицах Москвы и их избиении со стороны азербайджанцев.