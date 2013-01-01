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|В Кавказом заповеднике скрытые камеры засняли уникальную птицу - бородача
|Активы пенсионных фондов Амунди-АКБА Асет Менеджмент составили порядка 154 млрд. драмов
|СК раскрыло преступную схему сбыта наркотиков, 22 гражданам предъявлено обвинение
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