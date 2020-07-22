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 Среда, 22 Июля 2020 15:19
Александр Аванесов

Президент Армении призвал армян всего о мира принять активное участие в сборе средств на нужды приграничных общин

Президент Армении призвал армян всего о мира принять активное участие в сборе средств на нужды приграничных общин

АрмИнфо. Всеармянский фонд "Айастан" инициировал общеармянскую кампанию по сбору средств на реализацию программы "Укрепление приграничных общин", направленную на решение наиболее острых социально-экономических проблем приграничных общин. В связи с этим президент РА, председатель попечительского совета Всеармянского фонда "Айастан" Армен Саркисян выступил с обращением.

Как передает пресс-служба президента РА, в своем обращении Армен Саркисян отметил, что недавние боевые действия на армяно-азербайджанской государственной границе вновь подталкивают всех  к объединению вокруг  Родины, сосредоточению  усилий на ее защите и укреплении. Президент  подчеркнул, что, являясь объектом агрессивных действий в течение десятилетий, жители приграничных общин Армении твердо стоят на своей земле и "стали нашими стойкими пограничниками".  "Приграничные населенные  пункты  стратегическое значение  для безопасности Армении и Арцаха,  поэтому  безопасность, экономическая и социальная помощь этим общинам  является национальным приоритетом", - сказал президент.

Он призвал всех государственных деятелей, неравнодушных лидеров, партии, организации и отдельных лиц в Армении, членов попечительского совета  Всеармянского фонда "Айастан" направить весь свой потенциал на сбор средств с использованием  возможностей  Фонда.

Денежные переводы можно осуществлять через веб-сайт Всеармянского фонда " Айастан" www.himnadram.org через специальную платформу, созданную для этой инициативы или банковские счета, а также связавшись с представителями местных организаций Фонда в диаспоральных организациях ,  чтобы перевести средства, собранные в Фонд, по этим каналам.  "Родина начинается с приграничных общин. Сегодня жители приграничных общин нуждаются в нашей поддержке как единой общеармянской семьи. Давайте укреплять  наши приграничные общины совместными усилиями", -  отметил  Армен Саркисян.

Напомним, что 20 июля Всеармянский фонд "Айастан" объявил о начале сбора средств для укрепления приграничных общин. "Нас не сломить, мы не сдадимся, это наш дом, наша земля, наше вековое право. Они разрушают, мы строим", говорится в заявлении фонда. В сообщении также отмечалось, что приграничные общины имеют стратегическое значение для безопасности Армении и Арцаха, поэтому экономическое и социальное содействие этим общинам является общенациональным приоритетом. Вся собранная сумма будет адресно направлена на решение наиболее актуальных социально-экономических проблем приграничных общин, начиная с реконструкции поврежденных домов, обеспечения общин возобновляемой энергией и питьевой водой, оказания социальной помощи пострадавшим общинам, усиления больниц, до предоставления школьникам необходимых инструментов для дистанционного образования. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Фонда.

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