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 Среда, 22 Июля 2020 13:07
Давид Степанян

Прогноз: Остановить Баку способны лишь территориальные потери

Прогноз: Остановить Баку способны лишь территориальные потери

АрмИнфо. Остановить агрессивные позывы военно- политического руководства Азербайджана, на мой взгляд, способна лишь перспектива четкого осознания ими неизбежности территориальных потерь. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель аналитического центра Modus Vivendi Ара Папян.

"В этом свете, замена министром обороны Армении Давидом Тонояном формулы "территории взамен мира" на формулу "новая война - новые территории" выглядит вполне логично и оправданно. Создание же в наших ВС небольших мобильных воинских отрядов, способных действовать в тылу противника, означает, что мы переходим от обороны к контратаке. Что, на мой взгляд, также вполне оправданно", - подчеркнул он.

Отметив, что новые подразделения армянской армии в случае проникновения в тылы противника способны нанести огромный вред, Папян подчеркнул, что остановить агрессивность азербайджанского руководства жертвы среди азербайджанских же военнослужащих неспособны. Он убежден, что это возможно исключительно посредством отъема у Азербайджана новых территорий.

"То же освобождение нашими военнослужащими важной боевой позиции на тавушском участке границы, безусловно, сыграет сдерживающую роль в дальнейших действиях противника на данном участке. Как только они начнут понимать, что их каждое нападение будет сопровождаться потерей одного-двух холмов, боевых позиций, возможно, населенного пункта, они начнут думать перед каждой подобной атакой", - подчеркнул он.

Человеческие потери, потери военной техники ВС Азербайджана, по оценкам Папяна, ничего не изменят. В свою очередь, армянской дипломатии, по его мнению, необходимо сделать все, чтобы мир знал, что потери Азербайджана - исключительно следствие карательных операций, а не атак ВС Армении на азербайджанские позиции.

Инициированные 12 июля азербайджанской армией боестолкновения на тавушской участке границы с Арменией на сегодняшний день привели к потере азербайджанскими ВС более 20 человек убитыми, трех танков, уничтожению и захвату 13 беспилотников, взятию боевой позиции азербайджанских ВС.

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