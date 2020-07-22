﻿
 Среда, 22 Июля 2020 12:53
Марианна Мкртчян

Армения продолжает диверсифицировать закупки оружия, расширяя географию стран

Армения продолжает диверсифицировать закупки оружия, расширяя географию стран

АрмИнфо. Армения продолжает диверсифицировать закупки оружия, расширяя географию стран - поставщиков.

Стоит напомнить, что министр обороны Армении Давид Тоноян еще летом 2018 года неоднократно заявлял о намерении закупать необходимое для армянской армии вооружение не только у России, но и тех государств, кто по приемлемым для Армении ценам предложат продукцию оборонного назначения.

Так, в марте текущего года стало известно, что Индия поставит в Армению четыре радара "Свати" в рамках оружейной сделки на сумму в $40 миллионов.

А не далее как вчера, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляич (именно это министерство по сербским законам дает разрешение на экспорт оружия) подтвердил информацию о приобретении Арменией вооружения у сербской стороны.

"В этом, 2020 году, оружие в Армению поставляла одна частная фирма, государственные компании в этом не участвовали. Не могу сказать о какой фирме идет речь, но известно, что она поставляла в основном винтовки и пистолеты, сумма менее миллиона евро и груз был поставлен в мае и июне", - рассказал Ляич порталу Нова.рс.

Ляич подчеркнул, что разрешение на экспорт кроме его министерства дали также Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Министерство обороны и спецслужба БИА. Министр подчеркнул, что против Армении не существует никаких санкций и в подобном случае тяжело отказать покупателю.

Заметим, что Азербайджан довольно истерично отреагировал на информацию о закупках Арменией вооружения у Сербии, и даже вызвал в МИД поверенного в делах посольства Сербии в АР. Под "горячую руку" попала и Грузия, которую Азербайджан обвинил в пособничестве в поставках вооружения, путем предоставления своей территории для транзита груза. Меж тем, официальный Тбилиси открестился от данных обвинений, назвав эти сообщения дезинформацией.

Стоит также заметить, что в сложившихся условиях совершенно непонятна истерия Азербайджана в связи с подобными сделками между двумя суверенным государствами, особенно на фоне многомиллиардных оружейных контрактов, заключаемых Баку с различными странами, в том числе и партнерами Армении по ОДКБ. Получается, что послы этих стран должны <прописаться> в кабинетах МИД РА.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Каро Пайлян министру ИД Турции: Как вы оцениваете угрозу Азербайджана нанести удар по Армянской АЭС?Каро Пайлян министру ИД Турции: Как вы оцениваете угрозу Азербайджана нанести удар по Армянской АЭС?
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 23 июля
Москва: Разрешение карабахского конфликта позволит существенно оздоровить ситуацию в регионе в целомМосква: Разрешение карабахского конфликта позволит существенно оздоровить ситуацию в регионе в целом
Из Арцаха ответили Алиеву: Азербайджанцы уже встречались лицом к лицу с армянами на поле боя во время первой карабахской войны и результаты известныИз Арцаха ответили Алиеву: Азербайджанцы уже встречались лицом к лицу с армянами на поле боя во время первой карабахской войны и результаты известны
Канадский армянин обратился к премьер-министру для создания благотворительного фонда «Армянский банк еды»Канадский армянин обратился к премьер-министру для создания благотворительного фонда «Армянский банк еды»
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизни
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
<МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш><МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш>
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Поиск по дням

2013 , 2014