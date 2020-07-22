Среда, 22 Июля 2020 12:53

АрмИнфо. Армения продолжает диверсифицировать закупки оружия, расширяя географию стран - поставщиков.

Стоит напомнить, что министр обороны Армении Давид Тоноян еще летом 2018 года неоднократно заявлял о намерении закупать необходимое для армянской армии вооружение не только у России, но и тех государств, кто по приемлемым для Армении ценам предложат продукцию оборонного назначения.

Так, в марте текущего года стало известно, что Индия поставит в Армению четыре радара "Свати" в рамках оружейной сделки на сумму в $40 миллионов.

А не далее как вчера, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляич (именно это министерство по сербским законам дает разрешение на экспорт оружия) подтвердил информацию о приобретении Арменией вооружения у сербской стороны.

"В этом, 2020 году, оружие в Армению поставляла одна частная фирма, государственные компании в этом не участвовали. Не могу сказать о какой фирме идет речь, но известно, что она поставляла в основном винтовки и пистолеты, сумма менее миллиона евро и груз был поставлен в мае и июне", - рассказал Ляич порталу Нова.рс.

Ляич подчеркнул, что разрешение на экспорт кроме его министерства дали также Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Министерство обороны и спецслужба БИА. Министр подчеркнул, что против Армении не существует никаких санкций и в подобном случае тяжело отказать покупателю.

Заметим, что Азербайджан довольно истерично отреагировал на информацию о закупках Арменией вооружения у Сербии, и даже вызвал в МИД поверенного в делах посольства Сербии в АР. Под "горячую руку" попала и Грузия, которую Азербайджан обвинил в пособничестве в поставках вооружения, путем предоставления своей территории для транзита груза. Меж тем, официальный Тбилиси открестился от данных обвинений, назвав эти сообщения дезинформацией.

Стоит также заметить, что в сложившихся условиях совершенно непонятна истерия Азербайджана в связи с подобными сделками между двумя суверенным государствами, особенно на фоне многомиллиардных оружейных контрактов, заключаемых Баку с различными странами, в том числе и партнерами Армении по ОДКБ. Получается, что послы этих стран должны <прописаться> в кабинетах МИД РА.