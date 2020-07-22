АрмИнфо.Спецподразделения ВС Азербайджана, 21 июля в районе 22:30 предриняли очередную попытку нападения на армянский пост "Анвах” (северо-восточное направление армяно-азербайджанской государственной границы-Ред.), однако были отброшены на исходные позиции ВС Армении, неся серьёзные потери.
Как сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на Фейсбук, по предварительным данным, спецподразделения противника не только понесли потери, но и при отступлении оставили военных в ловушках. У армянской стороны потерь нет.