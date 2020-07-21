Вторник, 21 Июля 2020 17:55

АрмИнфо. Авиакомпания IcelandAir совершит прямой рейс по маршруту Ереван-Лос-Анджелес-Ереван.

Согласно сообщению, поступившем в АрмИнфо, рейс стоится 1-2 августа.

Этим рейсом смогут воспользоваться граждане, обладающие туристическими визами типа B1/B2, имеющие въездные визы и Green Card.

Рейсом Лос-Анджелес-Ереван смогут воспользоваться граждане Армении и иностранцы, имеющие разрешение непостоянное жительство в РА, а также те иностранцы, у кого есть в республике родственники.

Рейс будет совершен на Boeing 767, в наличии места бизнес и эконом класса. Самолет совершит дозаправку в Рейкьявике (остановка час).

Общее время полета 15 часов. Стоимость билетов эконом класса на данный момент 655 тыс . драм. Подробности о рейсе можно узнать, обратившись в Spinnaker Travel Club по номерам: +37491323264 Viber, Whats app или посетив сайт www.amenoor.am .