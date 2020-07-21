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 Вторник, 21 Июля 2020 15:24
Марианна Мкртчян

Политолог предупреждает: Самая антиармянская резолюция в истории внесена на рассмотрение в Конгресс США

Политолог предупреждает: Самая антиармянская резолюция в истории внесена на рассмотрение в Конгресс США

АрмИнфо.  Самая антиармянская резолюция в истории внесена на рассмотрение в Конгресс США.  Об этом на своей странице в Facebook написал политолог, эксперт по Америке Сурен Саркисян.

Как уже ранее сообщало АрмИнфо, сопредседатель группы по азербайджано-турецким вопросам Конгресса США Стив Шабо предложил внести поправку в Закон о государственной обороне. Поправка требует отчета о внутренне перемещенных лицах в Украине, Грузии, Молдове и Азербайджане с 1991 года.

"Юридическая комиссия Палаты представителей Конгресса США включила в закон "Об утверждении Национальной обороны 2021 года" резолюцию с такой вот позорной формулировкой.

":Госсекретарь вместе с секретарем обороны представляет в соответствующие комиссии Конгресса доклад о положении внутренне перемещенных лиц на Украине, в Грузии, Молдавии  и Азербайджане. Отчет должен содержать следующие оценки:  1. число граждан Украины, Грузии, Молдавии и Азербайджана, которые были принудительно перемещены иностранными силами с территории стран, которые незаконно оккупированы с 1991 года;

2. количество лиц, убитых на Украине, в Грузии, Молдавии и Азербайджане на незаконно оккупированных территориях с 1991 года".

Такой антиармянской резолюции никогда еще не было", - написал эксперт.  Вместе с тем он констатировал, что если эта резолюция будет принята, еще и в Сенате, то станет серьезным прецедентом и головной болью, значительно повлияв на перспективу включения в другие документы, в том числе и международные.  Саркисян также добавил, что Азербайджанское лобби потратило на это огромные деньги. 

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