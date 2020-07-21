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 Вторник, 21 Июля 2020 15:16
Давид Степанян

Экс-советник премьера: Пытаясь представить Пашиняна антироссийским политиком, "оппозиция" лишь пытается спастись

Экс-советник премьера: Пытаясь представить Пашиняна антироссийским политиком, "оппозиция" лишь пытается спастись

АрмИнфо.  Пытаясь представить Никола Пашиняна и его правительство антироссийскими силы, называющими себя армянской оппозицией, пытаются спасти собственную шкуру. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-советник премьер-министра Армении Арсен Харатян.

"Речь идет о людях, на которых заведены десятки, сотни уголовных дел. Мы должны понимать, что терять таким людям уже нечего. Давайте просто посмотрим, кто сегодня выступает и еще обвиняет в чем-то власти Армении из укрытия в России. И мы четко увидим, какие политические силы стоят за этими людьми", - подчеркнул он.

Комментируя реальную сегодняшнюю повестку армяно-российских отношений, в частности спектр проблем, Харатян выделил в очередной раз подчеркнутую на днях премьер-министром Пашиняном в Минске необходимость создания единых тарифов на энергоресурсы в рамках ЕАЭС. В этом свете, он напомнил, что данный вопрос находится в повестке ЕАЭС с самого его образования. Тем не менее, Харатян сомневается в готовности Москвы отказаться от задействования нефтегазового рычага в политике.

На фоне того как Беларусь покупает нефть у США, Армении, по его оценкам, в случае невозможности достижения в этом вопросе консенсусного решения с Россией, также будет необходимо искать альтернативные пути. Особенно в условиях коронавирусной пандемии. Отметив критику в адрес происходящих в Армении демократических процессов из уст некоторых российских чинов и даже российских армян, Харатян подчеркнул, что она не должна иметь для Армении ровно никакого значения.

Характеризуя уровень личных отношений президента России Путина с армянским премьером Пашиняном, его экс-советник, отметив наличие в них коммуникации, исключил наличие в этих отношениях холодности. По его оценкам, в двусторонних отношениях также есть конкретные вопросы, по которым между главами государств отсутствует согласие.

"Убежден, что подобные вопросы необходимо обсуждать с целью выхода на общий знаменатель, и главное во избежание возникновения непонимания. Да, между личностями Путина и Пашиняна хватает различий и это также ведет к формированию некоторых противоречий. Однако, межгосударственные проблемы все-таки решаются не на межличностном уровне, а посредством выстраивания интересов. В этом свете, после определенного снижения накала внутриполитических процессов, как в Армении, так и в России армяно-российские отношения перейдут в более продуктивный рабочий режим", - подытожил Харатян. 

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