Вторник, 21 Июля 2020 11:05

АрмИнфо. Посол Армении в РФ Вардан Тоганян встретился с армянскими импортёрами и предпринимателями, осуществляющими деятельность на разных торговых площадках в Москве, в том числе и в оптово-розничном центре "Фуд Сити".

Как сообщает пресс-служба посольства РА, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные со сложившейся в последние дни ситуацией вокруг торгового центра, а также пути урегулирования возникших проблем.

Была отмечена важность проведения скоординированных действий с целью урегулирования имеющихся вопросов в рамках российского законодательства.

Отметим, что в Москве на фоне боестолкновений на армяно-азербайджанской границе, на территории РФ произошло ряд инцидентов с участием армян и азербайджанцев. Это и отразилось на деятельности армянских экспортеров, которые столкнулись с проблемой реализации продуктов на рынке "Фуд Сити" в Москве. В частности, 50 фур, груженные абрикосами были выдворены с территории рынка и не могли реализовать скоропортящийся товар. Ситуацию спасла многочисленная армянская община, которая начала раскупать абрикосы, демонстрируя единство и сплоченность. Более того, российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян предоставил свои территории для парковки фур. Похожие события произошли и в Санкт-Петербурге. Поставщики фруктов из Армении пожаловались на то, что после обострения вооруженного конфликта между Баку и Ереваном их попросили удалиться с "азербайджанских" рынков Санкт-Петербурга. По словам представителей диаспоры, в полночь 17 июля с контролируемых азербайджанцами рынков Северной столицы "были удалены фуры с армянскими товарами". В результате поставщики потеряли возможность реализации скоропортящейся продукции. Абрикосы и персики, прибывшие из Армении, экстренно продавали по оптовым ценам прямо с фур.