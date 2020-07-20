Понедельник, 20 Июля 2020 17:22

АрмИнфо. Пресс-служба фонда <Открытого общества - Армения> сообщает, что на сегодняшний день фонд предоставил более 600 000 долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Армении.

В рамках борьбы с COVID-19 Фонд занимается защитой прав пожилых людей, инвалидов, людей с хроническими или психическими заболеваниями, людей, живущих с ВИЧ, жертв домашнего насилия, беженцев, национальных меньшинств и социально уязвимых семей.

Чтобы помочь системе здравоохранения страны в борьбе с коронавирусной инфекцией и провести тестирование более широкого круга населения, Фонд выделил около 50 000 долларов на приобретение ПЦР-тестов. Врачам и медперсоналу, который участвовали в борьбе с COVID-19 были предоставлены средства индивидуальной защиты и мединструментарий.

Социальная помощь была оказана более чем 5 000 изолированным гражданам в Ереване и регионах, в частности, пожилым людям, инвалидам, людям с хроническими заболеваниями и социально уязвимым семьям, предоставив им наборы продуктов питания и гигиены. Также социальная помощь была оказана 120 сирийско-армянским семьям, проживающих в Армении.

Самоизоляция, вызванная коронавирусом, создала дополнительные трудности для женщин, которые стали жертвами домашнего насилия. Фонд пожертвовал более 30 000 долларов организациям по защите прав женщин для оказания экстренной помощи более чем 100 женщинам в Ереване и регионах Армении, которые были подвергнуты домашнему насилию.

Фонд также предпринял шаги, чтобы в условиях эпидемии сделать образование более доступным, особенно для детей, которые не имеют достаточных технических средств или навыков для участия в организованном государством дистанционном образовании.

Фонд <Открытого общества - Армения> вместе со своими партнерами и правительством РА продолжает следить за происходящим в стране.