﻿
 Понедельник, 20 Июля 2020 17:22
Роза Манукян

Фонд <Открытое общество - Армения> выделил более 600 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом

Фонд <Открытое общество - Армения> выделил более 600 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом

АрмИнфо. Пресс-служба фонда <Открытого общества - Армения> сообщает, что на сегодняшний день фонд предоставил более 600 000 долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Армении.

В рамках борьбы с COVID-19 Фонд занимается защитой прав пожилых людей, инвалидов, людей с хроническими или психическими заболеваниями, людей, живущих с ВИЧ, жертв домашнего насилия, беженцев, национальных меньшинств и социально уязвимых семей.

Чтобы помочь системе здравоохранения страны в борьбе с коронавирусной инфекцией и провести тестирование более широкого круга населения, Фонд выделил около 50 000 долларов на приобретение ПЦР-тестов. Врачам и медперсоналу, который участвовали в борьбе с COVID-19 были предоставлены средства индивидуальной защиты и мединструментарий.

Социальная помощь была оказана более чем 5 000 изолированным гражданам в Ереване и регионах, в частности, пожилым людям, инвалидам, людям с хроническими заболеваниями и социально уязвимым семьям, предоставив им наборы продуктов питания и гигиены. Также социальная помощь была оказана 120 сирийско-армянским семьям, проживающих в Армении.

Самоизоляция, вызванная коронавирусом, создала дополнительные трудности для женщин, которые стали жертвами домашнего насилия. Фонд пожертвовал более 30 000 долларов организациям по защите прав женщин для оказания экстренной помощи более чем 100 женщинам в Ереване и регионах Армении, которые были подвергнуты домашнему насилию.

Фонд также предпринял шаги, чтобы в условиях эпидемии сделать образование более доступным, особенно для детей, которые не имеют достаточных технических средств или навыков для участия в организованном государством дистанционном образовании.

Фонд <Открытого общества - Армения> вместе со своими партнерами и правительством РА продолжает следить за происходящим в стране.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
За сутки в Армении число выздоровевших от коронавируса почти в 3 раза превысило число заболевшихЗа сутки в Армении число выздоровевших от коронавируса почти в 3 раза превысило число заболевших
Ереван: Коммюнике Движения Неприсоединения по ситуации на границе всего лишь клочок бумагиЕреван: Коммюнике Движения Неприсоединения по ситуации на границе всего лишь клочок бумаги
Минобороны Армении: Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойнаяМинобороны Армении: Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная
Посол Армении в России встретился с армянскими импортёрами и предпринимателями, осуществляющие деятельность в МосквеПосол Армении в России встретился с армянскими импортёрами и предпринимателями, осуществляющие деятельность в Москве
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 21 июля
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизни
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
<МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш><МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш>
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Президент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащитыПрезидент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащиты
Поиск по дням

2013 , 2014