АрмИнфо. Находящийся с неофициальным визитом в Ереване спикер парламента Арцаха Артур Товмасян встретился со спикером Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном.
Как сообщил Товмасян, на своей странице в соцсети Facebook, в ходе беседы стороны обсудили недавнюю напряженность на армяно-азербайджанской границе. "Мы обсудили договоренности, достигнутые в ходе предыдущих встреч, обменялись мнениями по вопросам, связанным с углублением сотрудничества между парламентами двух армянских республик. Уверен, что после преодоления эпидемии эти работы получат новый импульс",- подчеркнул Товмасян.