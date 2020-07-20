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 Понедельник, 20 Июля 2020 13:29
Давид Степанян

Прогноз: Подрыв Южного Кавказа неминуемо повлечет подрыв Северного Кавказа

Прогноз: Подрыв Южного Кавказа неминуемо повлечет подрыв Северного Кавказа

АрмИнфо. Анализируя все последние действия Азербайджана на северо-восточном участке границы с Арменией, создается впечатление в полной бесцельности этих действий. Представляется, что действуя подобным образом, в Баку сами не знают чего, собственно, хотят добиться. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян.

<Представляется, что если у Азербайджана действительно есть проблемы, связанные с Арцахом, то логически азербайджанской армии следовало бы решать проблему в направлении Арцаха. Хотя и там они бы неминуемо получили аналогичный тавушскому мощный ответ. Однако, вести позиционные бои на границе с Арменией, ворошить Южный Кавказ - зону ответственности ОДКБ, на мой взгляд, весьма опасно и непродуктивно>, - подчеркнул он.

 

Подтверждением данного тезиса политолог считает озабоченность, выраженную в контексте дестабилизации Азербайджаном ситуации в регионе со стороны России и Ирана. По его мнению, сегодня уже все понимают, что целью Баку является дестабилизация Южного Кавказа. А это смертельно опасная перспектива для Москвы, поскольку подрыв Южного Кавказа неминуемо повлечет проецирование нестабильности на и так напряженный Северный Кавказ.

Григорян оценивает все последние действия Ильхама Алиева как действия излишне нервозного человека, оказавшегося в плену собственных обещаний собственному народу.  Невозможность реализации этих обещаний, прогрессирующая коррупция, социальная напряженность, согласно политологу, вполне могли побудить Алиева попытаться найти выплеск всех этих явлений в Тавуше.

Параллельно Баку и Анкара, на его взгляд, планируют <стыковку> региона с Ближним Востоком посредством его дестабилизации. Цель - вывод процесса урегулирования проблемы Арцаха из монопольной юрисдикции Минской группы ОБСЕ на более широкую платформу. <При этом, я не думаю, что какие-то страны или организации пожелают взвалить на себя груз урегулирования нашего застарелого конфликта. Минская группа останется. Весь вопрос в том, будет ли она эффективна, особенно в условиях коронавирусной пандемии>, - отметил он.

Алиев, по оценкам политолога, очевидным образом понес поражение и сегодня пытается смягчить для себя его последствия. Отставка Эльмара Мамедьярова и в скором будущем, возможно, министра обороны Закира Гасанова явно из этой оперы. <Алиеву нужны виновники собственного поражения. Руководство Азербайджана находится в глубоком стрессе и в этом состоянии способно на любую ошибку. Соответственно, нам следует проявлять повышенную бдительность. При этом, активности противника в арцахском и нахиджеванском направлении я не прогнозирую. Для начала Баку должен переварить последнее поражение. По этой причине какой-то период ситуация будет относительно спокойной>, - подытожил политолог. 

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